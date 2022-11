Vox critica la "tibieza" de Feijóo: "Nosotros somos la auténtica oposición, lo otro es pasividad"

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha cargado este martes contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su "tibieza" frente al Gobierno de Pedro Sánchez y la derogación del delito de sedición. "Nosotros somos la auténtica oposición, lo otro es pasividad", ha proclamado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

En rueda de prensa, Espinosa de los Monteros se ha sumado a las críticas al PP que también ha hecho el líder de Vox, Santiago Abascal, en una entrevista en EsRadio, reprochando a Feijóo que haya rechazado "de plano" cualquier acción conjunta con Vox.

"Sorprende un poco la tibieza ante la reforma de sedición y posible reforma de malversación por parte del PP", ha reconocido el portavoz parlamentario de Vox, sugiriendo que quizá a los 'populares' también les interese esta segunda modificación del Código Penal por sus casos de corrupción.

Espinosa de los Monteros cree que durante los últimos días "se ha demostrado" que Vox "tenía razón" cuando presentó una moción de censura contra Sánchez en octubre de 2020. Entonces, ha censurado que el PP la rechazara de manera "irreflexiva" y cree que ahora Feijóo también ha reaccionado de forma "poco reflexiva" descartando las propuestas de Vox para presentar una nueva moción o manifestarse conjuntamente.

Según ha avisado, la situación es "de extrema gravedad" y por eso no comparte la línea del PP de "dejar pasar el cadáver de su enemigo". "Nosotros hacemos una oposición firme, proactiva, clara, utilizando todos los mecanismos --ha reivindicado--. Estamos aquí para hacer oposición, no para dejar pasar cadáver del Gobierno, no para ser pasivos, para eso está el PP".

En este contexto, Abascal ha exigido a Feijóo que aclare su política de pactos y no "demonice" a Vox. Si el líder del PP pretende mantener el delito de sedición en el Código Penal, le ha invitado a aclarar si quiere hacerlo con el apoyo del Vox o piensa pactar con el PNV.