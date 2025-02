Vox defiende que es un partido "nacional" donde "no hay cabida" para "querer ser un barón autonómico"

Niega crisis internas en Vox tras la marcha de García-Gallardo pero "entiende" que haya "opiniones diferentes" a la línea del partido

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha defendido este miércoles que la formación de Santiago Abascal es un partido "nacional" donde "no hay cabida" para "querer ser un barón autonómico", tras la dimisión del exlíder en Castilla y León Juan García-Gallardo.

"Hay gente en determinadas condiciones que de repente, entre comillas, se cae del guindo y ve que en el fondo, y no hablo por Juan (García-Gallardo), hablo un poco en abstracto, quería ser una especie de barón autonómico pero de Vox, y de repente se da cuenta de que eso no tiene cabida en Vox", ha declarado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Figaredo ha señalado que Vox es un partido "nacional" que "no cree" en el reparto autonómico del Estado, y cuyas "estrategias políticas" son "absolutamente nacionales" puesto que "no hay baronías", si bien "entiende" que "hay gente que tiene opiniones diferentes de la línea que "realmente" tiene la formación.

"El sistema de Vox es que se vota a la Presidencia y esa cabeza es la que marca la estrategia nacional. No sucede como en otros partidos que hay una dirección nacional, luego hay una dirección autonómica y esta de repente lleva una línea contraria a la nacional. No, eso en Vox no se hace. En Vox se vota a la dirección nacional", ha remarcado.

Con ello, el dirigente de Vox ha asegurado que "no ve" ni crisis ni discrepancias internas dentro del partido. "El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) es el que debate y vota las decisiones, y marca al final una línea, que es la que se sigue en todas las regiones y en todos los ayuntamientos", ha concluido.