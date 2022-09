Vox denuncia ante la AN un presunto delito de odio y enaltecimiento del terrorismo en el 'Ospa Eguna' de Alsasua

Pide al tribunal que interrogue a los representantes y que identifique a los asistentes al acto

Vox ha denunciado ante la Audiencia Nacional la celebración a principios de septiembre en Alsasua del conocido como 'Ospa Eguna', un acto para pedir la salida de la Guardia Civil de Navarra, al considerar que los asistentes pudieron incurrir en presuntos delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo.

Según ha informado la formación dirigida por Santiago Abascal, en su escrito remitido al tribunal recuerda que "el discurso del odio no está protegido por la libertad de expresión ideológica, pues esta no puede ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación".

En la citada movilización, desarrollada sin incidentes por las calles de la localidad, se lanzaron consignas como 'Talde represiboak kanpora' ('Los grupos represivos fuera'), 'Alde hemendik, utzi bakean' (Fuera de aquí, dejadnos en paz'), o 'Ez, ez, ez, represioari ez' ('No, no, no, no a la represión').

Así, la formación ha solicitado a la Audiencia Nacional que interrogue a los representantes legales de los que figuren como convocantes y que se libre oficio al Ayuntamiento de Alsasua para que remita expediente completo de la autorización del acto celebrado el pasado 3 de septiembre.

También ha pedido que inste a la Subdelegación del Gobierno a que remita el informe completo sobre el acto celebrado y a la Policía Nacional, Guardia Civil y a la Policía Foral, para recabar informe sobre los datos que conozcan de las personas que se encontraban en el mismo.

Además, Vox ha solicitado que la Policía Judicial informe acreditando el contenido de los enlaces y fotografías a las noticias a que se hace referencia en su escrito.

SEÑALAN AL AYUNTAMIENTO

La formación denuncia en su escrito la "impunidad" con la que los manifestantes corearon gritos como 'Esos de ahí enfrente torturan a la gente' o 'Ni se os quiere ni se os necesita'.

Vox sostiene, además, que la convocatoria fue difundida a través de redes sociales por un grupo íntimamente ligado con apoyo al terrorismo de ETA, y que se define "expresamente en Twitter como 'grupo de multas de Alsacia. El grupo para la defensa política y económica de los trabajadores'".

"Este tipo de actos se realiza desde 2010, sin embargo, en 2019, la Fiscalía solicitó se suspendiera el acto argumentando que reproducía un objetivo táctico de ETA", apunta el partido, que afirma que esta convocatoria busca "el menosprecio hacia los guardias civiles y demás agentes, así como de sus familias, creando un ambiente hostil hacia ellos en dicha localidad como colindantes".

Vox, que dice desconocer "qué entidad o persona ha solicitado la autorización al Ayuntamiento de Alsasua para la celebración del acto", insiste en que "no cabe duda alguna de que la colaboración en la preparación y celebración por parte de los Ayuntamientos se torna un elemento esencial del mismo, del que su alcalde es el máximo responsable".

Desde el partido han recordado además que la Vicesecretaría Nacional solicitó antes de la celebración del acto que se suspendiera. "Sin embargo, la petición del partido fue rechazada. Así, se permitió un acto donde se difundió la idea de que los integrantes de estos cuerpos, no son dignos de respeto y autoridad", han criticado.