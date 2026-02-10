Vox descarga en el PP la responsabilidad de pactar gobiernos en Extremadura y Aragón, pero exige revertir medidas

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha descargado en el PP la responsabilidad de cerrar acuerdos postelectorales en Extremadura y Aragón, y ve necesario entrar en gobiernos de coalición para asegurarse de que los cambios que quiere emprender se materialicen, sobre todo en materias relacionadas con el campo, la agricultura, la inmigración o el "gasto político superfluo".

"La responsabilidad la tiene el PP: si quiere cambiar las políticas que hasta ahora ha llevado a cabo haciendo seguidismo del PSOE puede contar con Vox, pero si quieren seguir esa línea seguidista del PSOE pueden pactar con ellos", ha recalcado este martes la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán.

Sobre integrarse en ejecutivos autonómicos de coalición con el PP, la portavoz parlamentaria ha incidido en que Vox mira "más allá de sillones y puestos" y está enfocado en "un cambio de políticas", y esa es su única "línea roja". Ahora bien, si el PP "no revierte" esas políticas "seguidistas" a juicio de Vox, entre las que menciona el apoyo 'popular' a la regularización de medio millón de migrantes, políticas ecológicas o de memoria histórica, "habrá que entrar" en los gobiernos.

EL PP NO ENTIENDE A LOS ELECTORES

Rodríguez de Millán considera que el PP "no entiende" lo que los electores demandan y "está empeñado en mantener un sistema bipartidista ruinoso", por lo que ha insistido en que "si se resiste y la única manera de asegurar que los cambios se van a producir es entrando (en gobiernos), habrá que entrar". En esta línea, ha avisado al PP de que Vox "hará valer" su renovada fuerza en las dos autonomías.

Vox ya pidió el lunes formar parte del Gobierno de Aragón, después de duplicar su fuerza en las elecciones, en las que pasaron de siete a 14 diputados. Ahora condicionan aún más al 'popular' Jorge Azcón, que perdió dos asientos, de 28 a 26.

Requerida por los resultados del partido del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), que se ha quedado a un 0,8% de irrumpir en el Parlamento aragonés, Rodríguez de Millán le ha restado importancia. "A nosotros lo único que nos preocupa es que en Aragón se frustre la alternativa (a las políticas del PSOE)", se ha limitado a decir.

EN EXTREMADURA Y A NIVEL NACIONAL

La portavoz parlamentaria ha reconocido que en el caso de Extremadura, donde Vox pasó de cinco escaños a once, está costando más sellar el acuerdo. "Guardiola sabe perfectamente qué es lo que solicitamos y cuando ella esté dispuesta a sentarse sin insultarnos estaremos dispuestos a sacar adelante el Gobierno que han demandado los extremeños", ha explicado.

En referencia a un pacto postelectoral con el PP tras las elecciones generales de 2027, Rodríguez de Millán ha rehusado pronunciarse. "Ni siquiera se ha hablado ni hay convocadas unas elecciones, por lo tanto contribuir a un relato más mediático que a algo que se corresponda con la realidad no tiene ningún tipo de sentido", ha rematado.