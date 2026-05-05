Vox dice que Aldama no le inspira "ningún tipo de confianza" y que deben pagar "todos, sin excepción"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado este martes, tras la decisión del PP de solicitar una rebaja de la pena que pide en el caso de las mascarillas para el empresario Víctor de Aldama, que el presunto conseguidor de esta trama no le inspira "ningún tipo de confianza" y que deben pagar todos los implicados en la misma "sin excepción".

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido las penas de prisión que pedía para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama, mientras que el PP, que lidera la acusación popular, ha reducido de siete a cinco años la pena solicitada para el empresario, investigado también en la llamada trama de hidrocarburos.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, la dirigente de Vox ha recalcado que todos los que están envueltos en el supuesto cobro de comisiones por la venta de material sanitario "seguirían trincando si no hubiera saltado la liebre".

"A nosotros no nos inspira ningún tipo de confianza y creemos que todos son, en mayor o menor medida, igual de culpables", ha sido al ser preguntada sobre la rebaja de pena que solicita el PP para Aldama.

ESTRATEGIA PROCESAL LEGÍTIMA

A su juicio, la "estrategia procesal" de cada uno, ya sea "más o menos comprensible" es "muy legítima". En todo caso, ha recalcado que los jueces deben poder trabajar "en libertad y con independencia para que todos los que han estado metidos" en la que es, desde su punto de vista, "la peor trama de corrupción" de la historia reciente, "paguen por lo que han hecho y asuman su responsabilidad penal".

"Queremos que la justicia investigue y juzgue con plena independencia si el PSOE se ha financiado de manera irregular y que lleguen al fondo del asunto de toda la corrupción que emana desde Ferraz y Moncloa hasta escalar al X de la trama que es Pedro Sánchez-Pérez Castejón", ha resumido.