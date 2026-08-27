Vox dice que al Gobierno le "interesa" un "estallido social" en Ceuta para "justificar" su "claudicación" ante Marruecos

1112577.1.260.149.20260827110119 Archivo - La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado este jueves que al Gobierno "le interesa" que haya "un estallido social" en Ceuta, tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio, para "justificar" su "claudicación" ante Marruecos.

Así se ha expresado la portavoz parlamentaria en declaraciones a los medios en el Congreso, después de los incidentes registrados en las últimas horas y el incremento de la tensión social en la ciudad autónoma. Cientos de ceutíes se concentraron para pedir la expulsión de los inmigrantes y la Policía ha detenido a doce inmigrantes por apedrear a militares. Cuatro soldados han resultado heridos.

Rodríguez de Millán ha trasladado el "respeto y apoyo" de Vox al pueblo de Ceuta, que, a su juicio, "está dando una lección de dignidad" a un Gobierno "absolutamente indigno" para ocupar el cargo. "Al pueblo ceutí se le mintió y está defendiendo lo suyo", ha abundado.

ALFOMBRA ROJA AL INVASOR

En esta línea, la portavoz parlamentaria ha acusado al Gobierno de poner los recursos de España "al servicio del invasor marroquí", y de dejar "abandonados" a los ceutíes. Así, ha reclamado al Ejecutivo "sumiso" que "se plante frente" a Rabat, pero ha lamentado que, por el contrario, "se ha puesto una alfombra roja al invasor". "Algún día sabremos qué le debe el PSOE a Marruecos", ha añadido.

Asimismo, ha pedido la repatriación de "todos" los inmigrantes, "los que entraron antes y después de la invasión", a sus países de origen. "A día de hoy no sabemos el número total de inmigrantes que están en Ceuta", ha lamentado.

Sobre la negativa del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de ceder los polideportivos para acogida, la portavoz parlamentaria ha señalado que "la única alternativa posible" es "devolver a los menores con sus padres".