Vox eleva al Congreso el debate de la deportación de los delincuentes extranjeros y que cumplan las penas en sus países

El presidente de VOX, Santiago Abascal, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para "garantizar la expulsión" de los extranjeros que cometan delitos, en la que reclama reformar el Código Penal, ejecutar todas las órdenes de expulsión pendientes y reforzar la cooperación internacional para que los nacionales de otros estados condenados por tribunales españoles cumplan sus penas en sus países de origen.

La iniciativa, recogida por Europa Press, presentada para su debate y votación en la Comisión de Interior, insta al Ejecutivo a reformar el artículo 89 del Código Penal para asegurar que "cualquier extranjero condenado a pena de prisión o varias penas menores sea expulsado del territorio nacional".

EJECUTAR LAS ÓRDENES DE EXPULSIÓN

También pide cumplir la legislación penal y de extranjería y, en este sentido, ejecutar todas las órdenes de expulsión pendientes para garantizar "la seguridad de los españoles, la integridad de las fronteras y la aplicación íntegra del ordenamiento jurídico".

La proposición no de ley, recogida por Europa Press, reclama, además, incrementar el periodo de prescripción del régimen sancionador de la Ley de Extranjería para asegurar que las infracciones no queden impunes.

Vox plantea igualmente que el Ministerio del Interior publique el país de origen de los infractores en los balances de criminalidad, a fin de "garantizar la transparencia" y que los españoles puedan conocer "las consecuencias reales de la inmigración masiva".

Por último, la iniciativa pide reforzar el marco jurídico de cooperación internacional en materia de ejecución de sentencias penales, con el objetivo de que las personas condenadas que sean nacionales de otros países cumplan las penas impuestas por los tribunales españoles en sus países de origen.

745 MILLONES EN 2025 DE GASTO

En la exposición de motivos, Vox sostiene que España "es un país que se vuelve más inseguro cada año" y vincula los "aumentos agudos" de la criminalidad y la inseguridad ciudadana con la "inmigración masiva" y el "efecto llamada" que, según afirma, "se han visto acelerados con el gobierno de Pedro Sánchez".

El partido señala que, en 2024, los extranjeros acumularon el 30,93% de las penas de prisión pese a representar el 14,06% de la población. Y añade que, en el caso de los delitos graves, constituyeron una mayoría con el 55,23% de los condenados.

Vox denuncia asimismo que, tras la reforma del Código Penal de 2015 y el uso del concepto jurídico indeterminado de "arraigo", las expulsiones judiciales han caído "drásticamente". Según sus datos, en 2024 se contabilizaron 1.338 condenas de expulsión sobre 22.977 casos proyectados susceptibles de ella, menos de un 6%.

La formación de Santiago Abascal afirma también que, en agosto de 2025, los extranjeros representaban un 33,2% de la población reclusa en España y estima que el gasto aproximado total en no nacionales recluidos en instituciones penitenciarias españolas en 2025 asciende a 745.658.667,52 euros.