Vox evita valorar si el comentario de Rajoy sobre Francia es racista y ve la polémica "una cortina de humo"

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha evitado este martes valorar si el comentario del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol es racista y cree que la polémica surgida es "una cortina de humo", en la que rechaza participar.

Rajoy dijo en una columna de opinión en el diario 'El Debate' que la selección de Francia "tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses". El Gobierno ha pedido al PP que desautorice al expresidente y los 'populares' creen que sus declaraciones no tenían mala intención.

En rueda de prensa en el Congreso, Rodríguez de Millán ha sido requerida sobre si Vox ve estas palabras como racistas, pero ha declinado valorarlas porque entiende que "un sector político" las está utilizando "como cortina de humo" para "desviar el foco de lo verdaderamente importante", como los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente, Pedro Sánchez.

Además, la portavoz ha destacado que Rajoy es un expresidente que actualmente no participa de la vida política activa. "Poco tenemos que opinar", ha rematado.