Vox exige al Gobierno a comprar ya material militar para frenar la obsolescencia de las Fuerzas Armadas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una sesión plenaria en el Congreso - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso instando al Gobierno de Pedro Sánchez a agilizar el proceso de compra de recursos materiales del Ministerio de Defensa para poner freno a la obsolescencia de las Fuerzas Armadas.

En su proposición no de ley, que se debatirá y votará en la Comisión de Defensa, los de Santiago Abascal destacan que la evolución tecnológica actual acelera la obsolescencia de los sistemas, lo que, según apunta, choca con procedimientos de adquisición "excesivamente largos".

Como ejemplos de esta "parálisis", señala el caso del P-3 Orión, cuyo proceso de sustitución se extendió "más de 17 años", así como los retrasos continuos en proyectos clave, como el vehículo VCR 8x8, el sistema SILAM o la modernización de las fragatas F-100

Es por ello que en su iniciativa, recogida por Europa Press, Vox insta al Gobierno a agilizar de forma "inmediata" todos los trámites para la obtención de recursos materiales, así como a tomar "todas las medidas necesarias" para reducir los plazos en la adquisición de recursos materiales del Ministerio de Defensa.

Entre estas medidas, emplaza al Gobierno a incrementar los recursos económicos destinados a Defensa con el fin de reducir los periodos de amortización de los programas especiales de modernización, así como a incrementar de manera sustancial el presupuesto del departamento que dirige Margarita Robles, cumpliendo así con los pactado con la Alianza Atlántica (OTAN).