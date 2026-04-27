Vox exige que el "Gobierno corrupto" rinda cuenta en la Justicia por el apagón y reitera su rechazo a cerrar nucleares

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado este lunes, al cumplirse un año del apagón que dejó sin luz a casi toda España, que lo que llama "Gobierno corrupto" deberá rendir cuentas ante la Justicia por aquel episodio de cero energético en el que hubo cinco víctimas mortales, y ha insistido en reclamar una política energética sin "dogmas" y en rechazar el cierre de nucleares.

En rueda de prensa en la sede del partido, Fúster ha recordado que ese apagón de abril de 2025 "dejó a millones de españoles a oscuras, a España paralizada", provocó al país un "descrédito internacional salvaje", e incluso hubo cinco víctimas mortales vinculadas al corte eléctrico, entre ellas personas que dependían de respiradores. "¿Quién responde por ello? Parece que este gobierno corrupto, no", ha apostillado, recalcando que su partido se encargará de que rinda cuentas.

"Vox exige, como llevamos exigiendo un año desde el gran apagón, verdad, transparencia y muchas responsabilidades --ha añadido--. Queremos saber qué falló, quién lo permitió y qué se ha hecho para que no vuelva a suceder porque nos tememos lo peor. En resumen, queremos justicia".

El dirigente de Vox ha añadido que aquel apagón demostró también que España "necesita una política energética seria, segura y soberana" que no se rija por "dogmas verdes" ni por la "propaganda", que "no desprecie la energía nuclear", ni cierre esas centrales ni las térmicas, y que facilite "energía barata al servicio de los españoles, no de agentes extranjeros".