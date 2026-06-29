Vox exige a Sánchez "no alargar la agonía" con Presupuestos, convocar elecciones y ponerse a disposición de la Justicia

1100264.1.260.149.20260629132623 Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política de Vox - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Vox ha insistido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no "alargue la agonía" presentando los Presupuestos Generales del Estado de 2027, que convoque elecciones y que se ponga a disposición de la Justicia por los casos de corrupción que afectan a su entorno político y familiar.

En la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política, el portavoz de Vox, José María Fúster, ha censurado que, después de tantos años sin Presupuestos, ahora Sánchez quiere comenzar los trámites para aprobar las cuentas del próximo ejercicio.

"Que no alargue más esta agonía ni su corrupción", ha aseverado e dirigente de Vox, antes de instar al jefe del Ejecutivo a que se deje de "teatros" y "simplezas" y convoque de una vez elecciones, dimita y se ponga a disposición de la Justicia.

LAS PROPUESTAS DE JUNTS DAN IGUAL

Preguntado sobre la propuesta de Junts de que Sánchez se aparte para dejar paso a otro candidato, Fúster ha respondido que "cualquier iniciativa que venga de Waterloo --donde reside exiliado desde hace años el expresidente catalán Carles Puigdemont-- nos da exactamente igual". A su juicio, "no es funcional cambiar a un corrupto por otro sospechoso", sino convocar a los españoles a las urnas.

El portavoz sostiene que hay "operaciones para salvar al PSOE bueno" en las que, ha asegurado, Vox no va a entrar y ha mostrado su sorpresa de que en otros países, "por mucho menos" de lo que le está sucediendo al partido que lidera Pedro Sánchez, "el socialismo ha desaparecido".