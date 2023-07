Vox Extremadura reafirma que "la violencia es violencia" y sus autores "deben cumplir íntegramente sus penas"

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha reafirmado este viernes que "la violencia es violencia", y como tal, "debe ser castigada y sus autores deben cumplir íntegramente sus penas, y no verse con sus condenas reducidas ni en la calle".

Gordillo ha añadido que "la violencia es un mal en sí mismo que hay que atacar con decisión y con severidad", ha destacado en su intervención en el debate de investidura de la candidata a la Presidencia de la Junta, María Guardiola.

A juicio del portavoz parlamentario de Vox, la sociedad "necesita acuerdos y normas de consenso que no dividan en bandos", así como "que no propicien la ruptura del pacto constitucional ni traten de moldear la historia, como dije, para imponer una memoria parcial y sesgada".

ACUSA AL PSOE DE "REESCRIBIR LA HISTORIA POR LEY"

En su intervención, Gordillo se ha referido a la política del PSOE, en materia de convivencia, de "reescribir la historia por ley, imponer un relato uniforme, y en muchos casos falso, y un discurso oficial con tintes totalitarios que se extiende no solo a los años de la dictadura, sino también a la misma transición", ha apuntado.

Un discurso que, a juicio de Gordillo, "busca volver a enfrentar a los españoles ochenta años después, identificando a unos y otros con cada uno de los bandos, estableciendo censuras y descalificaciones", ha aseverado.

"En eso, comprenderán ustedes que somos, desde luego, siempre fustigados injustamente, naturalmente", ha lamentado el portavoz de Vox, quien ha añadido dirigiéndose a la bancada socialista que "cualquier evidencia histórica u observación no compartida por la versión oficial, la suya, convierta a cualquiera en un sujeto sospechoso, lleno de terribles intenciones, contrapuestas a las suyas, y que son, como todo el mundo sabe y usted ha dicho, las únicas aceptables e indiscutibles.

Respecto de las víctimas, Gordillo se ha dirigido al dirigente socialista, Guillermo Fernández Vara, para explicarle que Vox tiene "el mayor de los respetos a todas las víctimas", pero a lo que no tienen "ningún respeto es a su visión sesgada de la historia. Por supuesto que no. Son cosas totalmente distintas", ha resaltado.

"En este arte han llegado ustedes al paroxismo haciendo de esta triste práctica uno de los jalones de su política, por la que creo que se les va a recordar, pero no precisamente con indulgencia", ha aseverado Pelayo Gordillo, quien ha alertado de que "estos experimentos sociológicos forzados no suelen salir bien y pocas cosas en política se me ocurren tan indeseables como intentar enfrentar unos ciudadanos contra otros, señalando como culpables de este enfrentamiento a quienes en ocasiones lo padecen", ha apuntado.

Así, Gordillo ha previsto que "todo esto tendrá poco recorrido y en ello nos empeñaremos", ya que a su juicio, "el anhelo de los españoles y de los extremeños no es la revancha ni la imposición, sino el respeto mutuo a quienes nos precedieron y la convivencia pacífica".

Tras esta intervención, "digan ustedes lo que gusten, porque seguirán diciéndolo", se ha dirigido Gordillo a los socialistas, tras lo que ha reafirmado que para Vox, "en el ejercicio político, fuera de servir a España y a los extremeños, los acosos, las investidas y las marginaciones nos importan poco", ya que están "acostumbrados", ha admitido.

"Pero no quiero mirar más hacia atrás", ha señalado Gordillo, quien ha asegurado que podría pasarse "horas describiendo los males que nos aquejan, sus causas y sus causantes", pero ha recordado que "hoy se abre un nuevo tiempo" en el que lo que importa "es abrir nuevas rutas que nos lleven a través de nuevas ambiciones, nuevas ideas y nuevos proyectos hacia la prosperidad que merecemos, para que los extremeños tengan en su tierra un plan de vida en el que se pueda ser feliz", ha concluido.