Vox insiste en pedir la dimisión de Sánchez y elecciones tras la marcha del fiscal general

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha vuelto a pedir este lunes la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales, tras la renuncia del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo (TS) por revelación de secretos.

"Lo lógico es que dimita y convoque elecciones", ha dicho Fúster en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, donde ha recalcado que Sánchez "asaltó" la Fiscalía "con una persona servil" que ha causado "un daño tremendo a la reputación de la institución, de España y de todos los fiscales".

"Lo normal es que cualquier persona decente piense que García Ortiz no solamente debería haber dimitido antes o el presidente debería haberle cesado", ha incidido, antes de sugerir que si el jefe del Ejecutivo no lo hizo fue porque el ex fiscal general del Estado "dependía directamente" de él para la comisión del delito de revelación de secretos, en el marco del caso contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.