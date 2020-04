Vox insta al Gobierno a que suspenda el régimen de visitas y los traslados de menores durante la pandemia

En los casos de custodia compartida, quieren que el menor permanezca con quien actualmente se encuentre

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Vox ha presentado una iniciativa por la que insta al Gobierno a que se suspenda el régimen de visitas y los traslados por custodia compartida de menores mientras dure el estado de alarma propiciado por la pandemia de coronavirus.

En una Proposición no de Ley, la formación que preside Santiago Abascal propone que si los progenitores no consiguen llegar a un acuerdo "explícito y excepcional" para modificar el régimen durante el estado de alarma, se debe establecer que en los casos en los que se comparte la guarda y custodia de los hijos "se suspenderán los cambios de custodia, permaneciendo los menores con aquel progenitor con quien actualmente se encuentren, hasta el término del estado de alarma, de modo que los menores no tengan que salir y exponerse al contagio".

Asimismo, piden que se suspendan, en caso de que las hubiera y atendiendo a la misma razón de protección de los menores frente al virus, las visitas intersemanales que se hubieran pactado con anterioridad a la crisis sanitaria.

Según explican, ni desde el Poder Judicial ni desde los organismos especializados en Derecho de Familia han podido dar una respuesta unívoca "a la inquietud de los padres divorciados o separados con hijos menores", y citan varias resoluciones judiciales que optan por decisiones dispares a la hora de atender casos de régimen de visitas durante la pandemia.

Por otro lado, si la custodia recae en uno solo de los progenitores y el otro tiene derecho a visitas, desde Vox quieren que en ese supuesto los menores permanezcan con "aquel que tenga atribuida la custodia". Apuntan que se deben suspender las visitas intersemanales y de fin de semana "con independencia de que sean o no con pernocta, así como las que tengan lugar en Puntos de Encuentro Familiar, a fin de evitar toda salida prescindible a los menores".

MÁS VIDEOLLAMADAS Y COMPENSACIONES

Además, para que se haga efectiva esta proposición, desde Vox exigen al Gobierno de Sánchez que elabore una instrucción dirigida a los progenitores divorciados y separados, y a los tutores que se encuentren en análoga situación, en la que se regule el régimen respecto de los menores o tutelados durante el tiempo de vigencia del estado de alarma.

El grupo parlamentario considera que con independencia del régimen de custodia, todos los progenitores han de facilitar "que las visitas suspendidas se suplan con un mayor contacto telefónico e incluso por videollamada" para que los menores puedan seguir "disfrutando y beneficiándose del trato frecuente con ambos progenitores".

En todo caso, recomiendan que se arbitren mecanismos entre los progenitores de manera que se compense a quien "resulte más perjudicado en esta circunstancia". Hacen referencia por ejemplo a que se compense a quien pierde oportunidades de ver a sus hijos, o al que incurra en mayores gastos económicos. "Una forma de compensación, por ejemplo, puede ser atribuir un reparto más generoso de los días del próximo período vacacional", sugieren.

"UN PROBLEMA HERMENÉUTICO"

Para Vox, si bien el decreto de estado de alarma contempla la prohibición de la libre circulación de las personas, salvo excepciones entre las que se encuentra la "asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables", se produce una "confusión" por una discordancia conceptual".

"Si lo que se está pretendiendo por parte del Gobierno es limitar en lo posible la libre circulación durante un lapso temporal muy concreto y acotado, no parece coherente que se permitan las salidas prescindibles de los menores durante ese tiempo, corriendo el doble riesgo de infectarse ellos mismos con el Covid-19 y después, padezcan o no los síntomas, contagiarlo a otros", opinan.

A esto añaden que para encontrar la respuesta a este "problema hermenéutico" en el que la letra de la ley y de las sentencias judiciales "parecen contradecir al sentido común y al interés general" de la salud pública, se debe recurrir "al criterio del interés superior del menor, principio rector del Derecho de Familia".

"Consideramos que el interés superior de los menores, dependientes o con discapacidad que se hallan bajo la custodia de sus padres se materializa, actualmente, en que permanezcan en un entorno tranquilo, minimizando el riesgo de contagios para ellos y para sus familias", añaden.

VOX CHOCA CON JUSTICIA Y CON EL CGPJ

Esta proposición de Vox choca frontalmente con lo expresado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ya en marzo confirmaba que los regímenes de custodia y visitas de padres separados tendrían que seguir cumpliéndose durante la vigencia del estado de alarma, y remarcaba que "el regreso del menor al domicilio habitual es una de las causas excepcionadas" en el decreto aprobado por el Gobierno.

De igual forma, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), determinó a finales de marzo en sesión extraordinaria que el estado de alarma no afecta al régimen de visitas de padres separados y que será cada juez, en caso de conflicto entre los progenitores, el que resuelva.