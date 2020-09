Vox insta a Iglesias a dimitir y el vicepresidente les acusa de añorar la justicia franquista

La diputada Olona reta al vicepresidente a verse en el próximo Pleno de control. "Me toca elegir las armas, la palabra", responde Iglesias

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Macarena Olona ha instado este miércoles al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, a dimitir por cercado por los escándalos en los tribunales, a lo que el también ministro de Derechos Sociales ha respondido acusando al partido liderado por Santiago Abascal de añorar la justicia de la dictadura franquista.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Olona ha emplazado al vicepresidente a poner fin a su "huida" y dejar el cargo que ostenta en el Ejecutivo de coalición. "A ustedes les gustaría que en este país tuviéramos una justicia como la de la dictadura, que persiguiera a los demócratas", ha replicado Iglesias.

En el 'rifirrafe', Olona ha aprovechado para reprochar al líder de Podemos lo "lejos" que se encuentra su formación política de los postulados que defendía en las calles en el año 2015, cuando buscaba "democracia real" y "llenó el hemiciclo de esperanzas". "Pero de la lucha de las calles con el puño alzado han pasado a portadas de revistas de corazón como Isabel Preysler de Galapagar", ha ironizado.

A juicio de la secretaria general de Vox en el Congreso, Podemos, lejos de "democratizar la política", ha "vulgarizado la democracia". E Iglesias se ha convertido "en casta" abandonando sus promesas de lucha contra la corrupción y regeneración democrática.

Pese a todo, ha asumido que el vicepresidente no dejará el cargo porque "fuera de su escaño no le queda nada". "No tiene una patria a la que regresar, bandera a la que abrazar o proyecto político en el que refugiarse", ha reprochado.

"CACHONDEO" CON LA MASCARRILLA MILITAR DE ABASCAL

Iglesias ha aprovechado esta alusión a la bandera para mofarse de la mascarilla que usó Abascal la pasada semana en el Pleno del Congreso con el emblema de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra, que asegura que fue objeto de "cachondeo" por parte de algunos amigos suyos paracaidistas que recordaban que el líder de Vox "hizo todo lo posible por librarse del servicio militar".

El propio Abascal respondió este martes a esta polémica apuntando que la mascarilla la había recibido como regalo y restando importancia al hecho de no haber prestado el servicio militar por haber estado estudiando y después ser concejal en el País Vasco. "Tenía escolta con 23 años, he hecho más mili que algunos", sostuvo en una entrevista en Telecinco.

En cualquier caso, Iglesias ha recordado que lo importante de la presencia del líder de Vox en el Congreso fue su afirmación de que el Gobierno de Pedro Sánchez es el peor de "los últimos 80 años", con lo que cree que "se quitó la careta" y reivindicó "abiertamente que prefería los gobiernos de la dictadura".

"DERECHA CUTRE DE TODA LA VIDA"

En cualquier caso, el vicepresidente segundo cree que se equivocó al tildar a los miembros de Vox de "fascistas". "Son algo mucho más cutre, son la derecha de toda la vida que pretende tapar sus complejos con símbolos militares en las mascarillas", ha afeado.

Este debate ha terminado con un singular emplazamiento a su continuidad en la próxima sesión de control parlamentaria. "Nos veremos en la siguiente sesión de control, vicepresidente", ha avisado Olona. "Como caballero retado me toca elegir las armas, la palabra", ha respondido el líder de Podemos.