Vox insta a Israel a "explicar y corregir lo ocurrido" este domingo en la Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén

Archivo - El presidente de VOX, Santiago Abascal, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha instado al Gobierno de Israel a "explicar y corregir" lo ocurrido este domingo en la Iglesia del Santo Sepulcro, donde la Policía israelí ha impedido la entrada del jefe de la iglesia Católica en Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, para participar en la misa del Domingo de Ramos.

En un mensaje en 'X', los de Santiago Abascal ha asegurado que entienden que "la situación es muy complicada" en Jerusalén, "con el cierre de sacros lugares de las tres religiones".

Sin embargo, han pedido que los cristianos mantengan "intacta su libertad religiosa" y que "se procure su seguridad a pesar de los ataques islamistas".

ISRAEL ESGRIME MOTIVOS DE SEGURIDAD

En un comunicado publicado este domingo, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha denunciado que la Policía israelí ha interceptado la comitiva privada liderada por Pizzaballa cuando se dirigía al lugar de culto y los ha obligado a que dieran media vuelta.

La diócesis de Jerusalén ha condenado la medida, considerándola "manifiestamente irrazonable y desproporcionada" y asegurando que supone "un grave precedente que ignora la sensibilidad de miles de millones de personas de todo el mundo, cuyas miradas están centradas en Jerusalén" durante la Semana Santa.

No obstante, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y la Policía israelí han esgrimido que la decisión se debe a motivos de seguridad, siguiendo las instrucciones del Ejército en el marco de la guerra contra Irán. Además, la Policía ha asegurado que informó el sábado al Patriarcado Latino de que la visita no podría ocurrir por esta razón.