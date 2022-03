Vox invita a Feijóo a aclarar si pactará una alternativa a Sánchez y "los separatistas"

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha manifestado este lunes abierto a pactar con el presidente gallego y próximo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para conformar una alternativa al Gobierno de "socialistas, separatistas y herederos políticos de ETA" que encabeza Pedro Sánchez, y ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo si también quiere un acuerdo para cambiar de Ejecutivo.

De esta forma ha replicado el vicepresidente de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, a Feijóo, quien este fin de semana aseguró que no está entre sus planes pactar con Vox, pese a que su partido cerró recientemente un acuerdo de gobierno con los de Santiago Abascal en Castilla y León.

"Mi proyecto no es pensar en Vox. Mi objetivo no es buscar pactos con otras fuerzas políticas, sino pactar con la gente, y no es una frase hecha porque creo sinceramente en esta idea, dijo el político gallego en una entrevista con el diario 'La Razón'.

"NUESTRA POSICIÓN DE PACTOS ES CLARÍSIMA"

Buxadé ha replicado al 'popular' que en su partido están dispuestos a pactar con quienes quieran acabar con el actual Gobierno y "establecer una alternativa política, social y patriótica" a Sánchez.

"Nuestra posición respecto a los pactos es clarísima", ha aseverado el dirigente de Vox en rueda de prensa desde la sede nacional del partido, donde ha sugerido a Feijóo a que aclare realmente cuál es la suya.

"Creo que a todos los españoles, especialmente los que votan al PP y a Vox, nos gustaría saber la posición real del PP porque no sé si la opinión del señor Núñez Feijóo es como presidente de la Xunta de Galicia, como candidato o como presidente 'in pectore' del PP", ha dicho