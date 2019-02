Vox lamenta que Ciudadanos se preocupara por la foto final cuando la foto "verdadera" es la de los miles de españoles

Publicado 11/02/2019 11:18:11 CET

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha lamentado este lunes que en la concentración de ayer en la plaza de Colón de Madrid en defensa de la unidad de España, "algunos estaban más preocupados por la foto" o por "quién subía o no" al escenario, en referencia a Ciudadanos, cuando la foto "verdadera" es la de los "miles de españoles" que se reunieron.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Ortega Smith ha afeado a Ciudadanos que Manuel Valls "marque el baile" de la relación entre ambos partidos, y ha recalcado que desconoce si la actitud del candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona hacia la formación de Abascal viene marcada desde el Palacio del Elíseo. Así, ha incidido en que a pesar de las diferencias entre ambas formaciones, el hecho de no querer hacerse la foto o no subir al escenario, no entra dentro del "trato normal y educado" que debieran tener.

Además, el secretario general de Vox ha apuntado que no considera que la concentración de ayer haya sido "un éxito" achacable a su formación, y ha indicado que aunque ellos han llenado "esa plaza en muchas ocasiones anteriores", consideran que la convocatoria era de ámbito nacional por lo que ellos han "arriado" la bandera partidista para sumarse "al interés general".

"Jamás puede ser considerada como el éxito de un partido, sino el éxito de los españoles de bien, de los españoles valientes que salieron a la calle, o que no pudieron venir", ha añadido, para señalar acto seguido que no han buscado una "competición con PP y Ciudadanos "a pesar de que algunos estaban más preocupados por la foto".

Así, ha subrayado que lo que realmente le importa a su formación es que se haya transmitido el mensaje de que "con golpistas no hay nada que negociar", que son "imprescindibles" elecciones y que se debe aplicar "un 155 duro de intervención en Cataluña".

eso es lo que nos importa, no quien sacará maas redito.

EL GOBIERNO "SE PONE DE RODILLAS"

Ortega Smith ha acusado al Gobierno socialista de "ponerse de rodillas" ante los que desprecian el Estado de Derecho, la Constitución y las instituciones, y que la concentración de ayer fue un mensaje claro de denuncia ante este hecho. "Hay hartazgo ante quienes no cumplen con su deber desde el Gobierno, ante los que claudican ante los golpistas", ha recalcado.

Por eso, desde Vox creen que ya no se pueden fiar de un ejecutivo que facilita "el camino a los golpistas" y que, a su juicio, hace "maquillaje estratégico" y trata a los independentistas "como si fueran un estado distinto al de España". "Lo van a pagar muy caro en las urnas, y sus socios lo pagaran caro en los tribunales", ha añadido, haciendo referencia al juicio a los líderes independentistas que comenzará en el Tribunal Supremo este martes.