Vox minimiza que Hazte Oír pida el voto para 'Alvise' en Aragón: "Cada uno es muy libre"

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha minimizado este martes que la organización Hazte Oír haya pedido el voto para el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez en las elecciones de Aragón, alegando que las organizaciones son "libres" y "tienen legitimidad para pedir el voto para quien crean conveniente".

"Las asociaciones son las asociaciones, los partidos políticos son partidos políticos, nosotros tenemos un proyecto propio que, además, ha mantenido una coherencia absoluta desde su nacimiento y, a partir de ahí, cada uno puede hacer las consideraciones que quiera y puede pedir el voto para quien quiera", ha explicado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, en rueda de prensa en la Cámara Baja.

Hazte Oír, una asociación católica tradicionalmente alineada con Vox, ha pedido el voto para SALF en Aragón, arremetiendo contra los de Abascal por ser "el PP verde", después de que la candidata de 'Alvise', María Cristina Falcón, se haya comprometido a defender el latido fetal.

'Alvise' tiene cuatro causas abiertas en el Tribunal Supremo: una por financiación irregular y supuesto delito electoral; otra por la difusión de una PCR falsa del presidente de Cataluña, Salvador Illa; acoso en redes sociales a la fiscal de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; y la cuarta por supuesto acoso contra sus dos eurodiputados, Nora Junto y Diego Solier, que le han abandonado para pasarse al grupo parlamentario del partido de la italiana Georgia Meloni.