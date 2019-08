Vox se mudará a una nueva sede nacional en Chamartín, al norte de Madrid

Publicado 12/08/2019 12:17:52 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha adelantado este lunes que su partido tendrá una nueva sede nacional en la zona norte de Madrid, "muy cerca de la estación de Chamartín", donde se alojarán las direcciones nacional y autonómica y que incluirá dependencias para sus eurodiputados.

"Vamos a tener una nueva sede nacional que va estar ubicada en la zona de Chamartín, muy cerca de la estación, y agrupará la sede nacional, la sede provincial de Madrid y las dependencias locales que tienen los europarlamentarios", ha anunciado Ortega Smith en una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press.

Actualmente, Vox tiene su sede en el distrito madrileño de Chamberí, que ya ha sufrido algún ataque con pintadas y que tras la representación parlamentaria obtenida en las Cortes Generales (24 diputados), el Parlamento Europeo (3) y en la Comunidad de Madrid, se les ha quedado pequeña.

Este traslado se enmarca en un plan de reorganización del partido que, según Ortega Smith, responde a una "necesidad de profesionalización", dado que son una formación que nació "con un 95% de personas que no venían del mundo de la política y no tenían experiencia". "Hemos tenido un crecimiento muy rápido que se ha visto interferido, en cuanto a las necesidades organizativas, en todos los procesos electorales en los que no hemos visto incursos", ha señalado.

En agosto de 2017, Vox contaba con cerca de 3.500 afiliados y menos de una decena de concejales repartidos por pequeños pueblos en diferentes provincias españolas. Tan solo dos años después, sus militantes superan los 50.000 y el partido está presente en el Congreso, el Senado, el Parlamento Europeo, varios parlamentos autonómicos y cuenta con más de 500 concejales.

UN PARTIDO MENOS "AMATEUR"

En una entrevista con Europa Press, el secretario general de Vox ya detalló este domingo que el objetivo de este plan es asentar un partido "mucho más preparado" y menos "amateur". Esto ha llevado a la secretaría de Organización a preparar un plan que les permita adaptar su estructura a su nueva realidad, aprovechando además el crecimiento económico que les ha proporcionado la llegado a las instituciones.

A partir de los próximos meses habrá en nómina del partido responsables de organización territorial que se ocuparán de dos o tres provincias exclusivamente. "Esto creemos que en poco tiempo va a dar muy buenos resultados", reconocía Ortega-Smith, que además de secretario de Organización es concejal en el Ayuntamiento de Madrid, diputado en el Congreso y abogado del partido.

El segundo foco de este programa pasa por la formación de sus dirigentes, tanto locales como autonómicos y nacionales. Muchos de ellos han llegado a las instituciones sin prácticamente experiencia política previa, por lo que serán instruidos en asuntos como organización, propaganda o comunicación pública.

Adenás, con este nuevo impulso Vox pasará de contar con una plantilla compuesta prácticamente por voluntarios, con solo cinco o seis personas con sueldo del partido, a tener en nómina a entre cincuenta y sesenta personas en toda España. "Comparado con otros partidos es algo aún muy pequeño, pero va a haber un salto cualitativo a partir de septiembre", señaló el secretario general, que está al frente de esta reorganización.