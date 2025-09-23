Vox no comenta las palabras de Felipe VI sobre Gaza y acusa a Sánchez de querer "asaltar la Corona" para ser rey

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, no ha querido comentar las palabras de Felipe VI sobre la destrucción de Gaza y el reconocimiento del Estado palestino, pero sí ha acusado al Gobierno de intentar "asaltar todas las instituciones", incluida la Corona.

Al ser preguntada en el Congreso por las palabras del jefe del Estado criticando la situación de Gaza y abogando por un Estado palestino, en línea con la posición del presidente Pedro Sánchez, la portavoz de Vox ha preferido no hablar del Rey y enfocar su diatriba hacia el líder del PSOE.

"A nosotros no nos corresponde opinar sobre eso, pero lo que sí digo es que el Gobierno se está afanando por asaltar todas las instituciones. Tenemos a un presidente del Gobierno que quiere ser Rey y mientras no lo sea, pues va a hacer todo lo posible por arrodillar las instituciones ante sus pretensiones y politizarlo absolutamente todo", ha dicho en rueda de prensa.