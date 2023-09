Vox no descarta ir, si le invitan, al acto del PP contra la amnistía: "No tenemos miedo a la foto de Colón"

Registra una iniciativa en el Congreso para impedir que miembros del gobierno o funcionarios "pacten" con prófugos de la Justicia



MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se ha abierto este jueves a que el partido acuda al acto convocado por el PP para el próximo 24 de septiembre contra la amnistía si los 'populares' les invitan, subrayando que los de Santiago Abascal no tienen "miedo a la foto de Colón".

El PP ha convocado un acto en Madrid para expresar su rechazo a las negociaciones sobre una posible amnistía a los líderes independentistas catalanes, pero en Vox aclaran que aún no saben si se trata de un evento de partido o estará abierto a otros actores.

En este último caso, Millán ha trasladado que su formación no pone "condiciones" para asistir, entendiendo que si las reivindicaciones son "justas", como a su juicio ocurre en esta ocasión, ellos no temen "a la foto de Colón (en alusión a la manifestación de Colón en 2019 en la que coincidieron los líderes del PP, de Vox y de Ciudadanos)" y no tienen "ningún complejo".

"Estamos a la espera de conocer los detalles de esa convocatoria porque no sabemos si se trata de un acto de partido o de toda la sociedad civil, en cuyo caso asistiremos igual que a la del 8 de septiembre en Cataluña", ha precisado la portavoz parlamentaria en rueda de prensa en el Congreso. En esta línea se ha expresado también el líder de Vox, Santiago Abascal, en Murcia, donde ha matizado que esperan saber si están invitados "en las próximas horas".

Millán ha señalado que le parece "muy bien" que el PP llame "a la movilización" contra la amnistía, pero ha criticado a los 'populares' por permitir con su mayoría que Junts tenga grupo propio en el Senado. "Esos mismos contra los que se van a manifestar", ha precisado.

CRÍTICAS AL PP

Así, la portavoz parlamentaria se ha preguntado "qué PP" convoca el evento, señalando a varios dirigentes 'populares' y poniendo de manifiesto algunas de sus declaraciones. Ha mencionado al vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, por dar a Junts el rol de interlocutor válido; y al vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, y a la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, por criticar a Vox.

"No podemos dejar de denunciar las cosas que están haciendo mal", ha indicado Millán, que ha denunciado que "hay una parte del PP que todavía no entiende lo que está en juego y prefiere hablar o negociar con Junts a sentarse con Vox". Por ello, ha señalado que el PP "bueno" es el PP "coherente".

COLABORAR CON PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA

Por otro lado, la portavoz de Vox ha anunciado una iniciativa parlamentaria para impedir que miembros del gobierno o funcionarios "colaboren o pacten" con prófugos de la Justicia, como Carles Puigdemont.

Millán ha explicado que Vox busca que se impida la negociación o la colaboración de las autoridades con estas personas, que se establezca que hacerlo es un menoscabo de la imagen y el prestigio de España y que no se utilicen ni medios ni recursos públicos para facilitar estos eventuales diálogos. "Lo que se pretende es blanquear el golpe de Estado en Cataluña de 2017 para poder darlo ahora desde La Moncloa", ha remachado.