Vox pide en el Congreso un registro obligatorio de cooperantes y un carnet que exija lealtad al Rey y la Constitución

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) para pedir al Gobierno que ponga en marcha un registro obligatorio para los cooperantes y voluntarios de la cooperación española. Su objetivo es que el registro lleve aparejado un carnet que los acredite como cooperantes y que, para ser expedido, requiera que éstos prometan o juren lealtad a la Corona y guardar o hacer guardar la Constitución.

Además, propone que en dicho registro consten de manera actualizada los lugares de actuación y el tiempo de permanencia de los cooperantes, para "tener una localización clara y precisa". También que, a través de ese registro, las "entidades competentes" tengan acceso al certificado de delitos de naturaleza sexual y penales.

El carnet, por su parte, sería "imprescindible" para poder ejercer labores de cooperación y voluntariado en el extranjero y podría ser "retirado ante cualquier infracción de las leyes españolas y del país donde se realice la labor de cooperación".

La propuesta también quiere que cualquier ONG que no trabaje en el extranjero y no tenga a todos sus trabajadores y voluntarios registrados y con su localización actualizada sea sancionada y no pueda ser receptora de fondos.

El texto, destinado a debatirse y votarse en la Comisión de Cooperación al Desarrollo, se basa en que el Estatuto del Cooperante señala que estos trabajadores deben inscribirse en el Consulado correspondiente y presentarse ante la Oficina Técnica de Cooperación pero que, en la práctica, muchos no lo hacen.

Los diputados se Vox se basan en una respuesta parlamentaria del propio Gobierno del pasado verano, al hilo de las repatriaciones de ciudadanos españoles con motivo de la pandemia. El Ejecutivo cifraba en unos 2.700 los cooperantes españoles en el exterior pero señalaba que era una estimación porque no existe un registro específico.

Además, aluden al escándalo de abusos sexuales por parte de personal de Oxfam en Haití de 2018 y a como entonces se planteó la idea de un registro que permita tener acceso rápido a los datos de los cooperantes y a información de carácter penal para evitar la contratación de personal con estos antecedentes.

Por todo ello, Vox defiende que un registro de cooperantes sería muy útil para "garantizar la seguridad e integridad física" de este colectivo cuando realiza labores humanitarias y de cooperación y también para "asegurar que no se involucren" en actividades que puedan generar algún perjuicio. De este modo, argumentan, España se situaría "a la vanguardia en cuanto a preocupación por la seguridad" en la Cooperación internacional.