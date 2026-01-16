Vox pide en Congreso, Senado y parlamentos de CCAA "repudiar" el acuerdo de financiación por "privilegiar" a Cataluña

El presidente de VOX, Santiago Abascal en la sede nacional del partido, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado en el Congreso, el Senado y en los parlamentos autonómicos una iniciativa en la que exige "repudiar" el acuerdo de financiación autonómica que el Gobierno pactó con ERC, porque "privilegia a unas regiones por encima de otras por criterios exclusivamente políticos", singularmente a Cataluña.

En la proposición no de ley, los de Santiago Abascal denuncian que el nuevo sistema de finanaciación autonómica responde al pago de "peajes políticos" exigidos por la formación independentista catalana para "sostener" al Gobierno en el poder y advierten de que no se busca la equidad ni la solidaridad entre regiones.

"Consolida el chantaje separatista como método ordinario de gobierno y profundiza en la ruptura del principio de igualdad entre españoles", resumen desde Vox.

El texto desgrana que el modelo "supone un incremento masivo de los recursos del sistema autonómico, financiado mediante una mayor presión fiscal sobre los contribuyentes y una cesión creciente de impuestos estatales, sin exigir control del gasto ni rsponsabilidad a las administraciones autonómicas". Así, lo tildan de "expolio fiscal encubierto".

RECURSOS PARA ATACAR A ESPAÑA

Además, Vox aprovecha para apuntar que "el separatismo ha utilizado históricamente los recursos obtenidos mediante estos acuerdos para atacar la unidad de España, financiar estructuras clientelares y promover políticas contrarias al interés general".

Por todo ello, los de Santiago Abascal, que rechazan el modelo autonómico, reclaman en la proposición no de ley que se recupere "una perspectiva nacional" de los servicios públicos y los impuestos, "que garantice que las prestaciones lleguen a todos los españoles independientemente de la parte de España en la que residan y que "se ponga fin" a este sistema territorial.

En esta línea, Vox también exige eliminar el gasto político improductivo que, a su juicio, causa el Estado autonómico y las comunidades, a las que llama "17 redes clientelares", y acometer una bajada de impuestos para todos los españoles.