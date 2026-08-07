Vox pide desplegar al Ejército y la Armada en Ceuta y Melilla para "repeler" llegadas de migrantes

MIlitares vigilando la llegada de migrantes en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo que se desplieguen militares del Ejército y buques de la Armada en las frontera de Ceuta y Melilla para "repeler" con "reglas de enfrentamiento claras" nuevas entradas masivas de migrantes como las ocurridas en Ceuta hace una semana.

El texto, que se debatirá y votará en la Comisión de Defensa, recuerda que esta crisis migratoria "no tiene prácticamente precedentes para nuestra seguridad nacional" y se hace eco de informaciones que apuntan a la presencia de armas de fuego, delincuentes y presos entre los migrantes que entraron a Ceuta. Es más, alerta del "elevado riesgo" de que se infiltren "terroristas yihadistas, delincuentes o, incluso, miembros de los servicios de inteligencia de Marruecos".

Ante las convocatorias en redes de nuevos asaltos a la frontera, la formación que lidera Santiago Abascal considera "imperativo responder con contundencia", tanto mediante la disuasión que supone la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera como "disponiendo una reacción adecuada ante el más mínimo intento de asaltar nuestras fronteras".

Por ello, pide desplegar en las fronteras a las Fuerzas Armadas y a las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado especializadas, junto a medios materiales suficientes e incluyendo la Armada Española, "con el objeto de impedir y repeler cualquier nuevo intento de violación de éstas y, en todo caso, de garantizar la soberanía y la integridad territorial de España".

La iniciativa, recogida por Europa Press, reclama además que se dote a los militares y policías de "reglas de enfrentamiento claras y acordes a Derecho, que aseguren el éxito de la función encomendada de garantizar la defensa y seguridad de nuestras fronteras, incluida la marítima con la Armada Española, impidiendo la entrada de inmigrantes ilegales".