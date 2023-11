Vox presenta su querella por prevaricación contra el letrado mayor del Congreso por no oponerse a la Ley de Amnistía

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado este miércoles en los juzgados de instrucción de Madrid su anunciada querella criminal contra el secretario general del Congreso, Fernando Galindo, a quien acusa de prevaricación por no oponerse a la tramitación de la proposición de Ley de Amnistía que registró el PSOE tras pactarla con los independentistas de ERC y Junts.

En su informe, que no es vinculante para la Mesa del Congreso, el alto funcionario indicaba que, aunque pueda haber dudas de constitucionalidad sobre el texto que en su momento juzgará el TC, no existe una "contradicción evidente o palmaria" con la Constitución que justificara vetar su tramitación. Con ello, el órgano de gobierno de la Cámara, con la mayoría que tienen PSOE y Sumar, dio trámite a la iniciativa.

Los de Santiago Abascal reprochan a Galindo que, pese a ver posibles puntos de inconstitucionalidad, redactó un "informe rocambolesco por arbitrario, infundado y raquítico" para acabar concluyendo que no se opone a su calificación por la Mesa.

Para Vox, el informe del letrado mayor es "eminentemente antijurídico y arbitrario" porque, en su opinión, "no puede haber grados en la constitucionalidad o inconstitucionalidad": "Las leyes son constitucionales o no lo son, no pudiéndolo ser solo un poco o hasta un determinado grado en que la consciencia jurídica admitiera lo inconstitucional", sostienen, siguiendo la tesis de otros letrados de la Cámara como Manuel Fernández Fontecha.

TODOS LOS CORREOS DEL FUNCIONARIO CON EL PSOE

A su juicio, si su informe hubiera sido desfavorable y la Mesa hubiera admitido a trámite la proposición de ley, él estaría exento de responsabilidad, pero al no hacerlo incurre, según Vox, en un presunto delito de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código Penal.

En su querella, recogida por Europa Press, Vox también reclama "la relación de todas las comunicaciones por correo electrónico y otros medios de comunicación telemática entre el querellado y los miembros de la Mesa del Congreso o del Partido político proponente de la Proposición de Ley Orgánica", en referencia al PSOE.