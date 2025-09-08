Vox se querella contra Sánchez, Marlaska, Robles y los presidentes de CCAA del PP por la gestión de los incendios

El presidente de Vox, Santiago Abascal comparece en la sede del partido, a 1 de septiembre de 2025. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado este lunes ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente, Pedro Sánchez; los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, y los presidentes 'populares' de Castilla y León, Andalucía, Extremadura y Galicia por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente, incendio forestal, contra los derechos de los trabajadores y prevaricación en la respuesta ante los incendios forestales.

La querella también incluye a la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen; a la directora de Protección Civil y Emergencias, Virgina Barcones; al presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón; y a los consejeros del ramo y directores generales autonómicos, según consta.

El partido que lidera Santiago Abascal pone el foco en la "gravísima negligencia" de las autoridades estatales y autonómicas en las fases relativas a la lucha contra los incendios: previsión, lucha contra los fuegos activos y fase posterior. "Esta situación se pudo evitar o mitigar en gran medida si los responsables políticos, con competencias en medio ambiente y en prevención de incendios hubieran actuado ejecutando todas las medidas que podían prever y evitar estos fuegos", señala Vox.

Además, en el escrito, Vox considera que no haber declarado la situación de emergencia como de interés nacional ha constituido "un acto gravísimo de imprudencia que ha originado y/o agravado los riesgos y daños" de los delitos que la formación achaca a los querellados, sobre todo en la fase de primera respuesta a la emergencia, "la más crítica".

EL SISTEMA CCAA FALLA

En este contexto, Vox cree que la "situación desastrosa" padecida con los incendios, que han arrasado cerca de 400.000 hectáreas, deriva de "la confluencia de competencias de diversas administraciones derivadas de la configuración estatal y las competencias autonómicas, e incluso municipales".

"La maraña de textos normativos y la confluencia de coordinadores en la gestión de estos riesgos de emergencia han evidenciado no sólo la imposibilidad real y efectiva de cumplir con la finalidad para la que fueron dictados, sino que una utilización retorcida y de interés político y partidista han empeorado una situación de emergencia llevándola a una situación catastrófica como la que nos ha dejado", lamenta Vox, que tilda la gestión de "criminal".

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado la presentación de la "macroquerella" en rueda de prensa durante esta jornada, señalando que el partido irá "a por todas" y "caiga quien caiga", incluido el PP.