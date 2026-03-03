Vox quita a Ortega Smith de la Diputación Permanente del Congreso y de las comisiones de Justicia e Interior

El diputado de Vox Javier Ortega Smith, en una sesión plenaria en el Congreso - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La dirección del grupo parlamentario de Vox ha decidido quitar a su diputado Javier Ortega Smith de la Diputación Permanente del Congreso, el único órgano que se mantiene en pie cuando convocan elecciones generales, y le ha sacado de las comisiones de Justicia e Interior para acabar inscribiéndole en la de Presupuestos, que lleva años sin reunirse por falta de proyecto presupuestario.

Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox, ha ido perdiendo puestos en el partido tras protagonizar algunos choques con el entorno de Abascal. Llegó a ser secretario general y vicepresidente de Vox, pero en enero de 2024 se quedó reducido a vocal y acabó fuera de la dirección el pasado mes de diciembre.

DE FUNDADOR AL 'GALLINERO'

En el Congreso, fue portavoz adjunto del grupo parlamentario hasta el pasado mes de noviembre, y perdió las portavocías de las comisiones de Interior y, después, de Justicia, quedando relegado a mero vocal. Además, fue enviado al llamado 'gallinero' del hemiciclo, pese a que todos estos años estaba sentado en el núcleo central del grupo parlamentario.

Este mes de febrero, la dirección de Vox quiso quitarle la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid, la única que le quedaba, pero Ortega Smith se rebeló y frustró el relevo, lo que motivó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia.

Tras hacer pública su negativa a aceptar la destitución, el grupo parlamentario que encabeza Pepa Millán le ha quitado los únicos cargos que mantenía en el Congreso desde que fue elegido diputado en 2019: miembro de la Diputación Permanente del Congreso y vocal en las comisiones de Justicia y de Interior, según los escritos registrados la pasada semana y recogidos por Europa Press.

EN CUANTO SE CONVOQUEN ELECCIONES, A CASA

En la Diputación Permanente del Congreso ha sido sustituido por Carlos Hernández Quero, una de las figuras al alza en el partido, que en pocos meses ha pasado de portavoz de Vivienda a ocupar un asiento en la cúpula del partido y en la dirección del grupo parlamentario. Este cambio supone que, en cuanto se disuelvan las Cortes y se convoquen las próximas elecciones generales, Ortega Smith perderá su escaño automáticamente y sólo seguirán en activo los doce miembros de Vox en la Diputación (seis titulares y seis suplentes).

Y tras perder su asiento en las comisiones de Justicia e Interior, Vox le ha adscrito a la Comisión de Presupuestos, que prácticamente sólo funciona cuando se está tramitando un proyecto de Presupuestos Generales del Estado en la Cámara, lo que no ocurre desde hace años.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, no ha querido pronunciarse sobre el futuro de Ortega Smith en el Congreso, remitiéndose al expediente abierto por la dirección del partido.

"El Comité de Garantías tendrá que trabajar de acuerdo a la normativa interna, en función de cómo se desarrolle la situación así se procederá", ha señalado, destacando que es un "procedimiento reglado marcado por los estatutos" de Vox. Además, ha repetido que la decisión tomada por este organismo será de obligado cumplimiento, "tanto para el afiliado número seis, siete, que con el afiliado 15.324". "Exactamente igual", ha rematado.