Vox rechaza "presionar" al Supremo para que sentencie rápido sobre la 'ley de nietos'

El diputado de VOX Ignacio Hoces interviene durante una sesión plenaria en el Congreso. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Acción Política de Vox, Ignacio de Hoces, ha asegurado este sábado que su partido no piensa "presionar" al Tribunal Supremo para que dictamine rápido sobre la conocida como 'ley de nietos' pues, a su juicio, corresponde al tribunal priorizar o no la sentencia sobre el derecho al voto de los inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que han sido nacionalizados en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

El Supremo ha decidido suspender cautelarmente, hasta que emita sentencia, el voto para los que ya han obtenido u obtengan la nacionalidad a través de la 'ley de nietos', salvo que acrediten ser descendientes de exiliados. Estas medidas cautelares se han adoptado al atender las peticiones de Vox y la plafaforma Iustitia Europa.

"El Supremo sabrá cuántas causas tiene encima de la mesa y la importancia de esta o de otras cuestiones", ha indicado Hoces en una entrevista concedida a 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press. En este sentido, ha rechazado ejercer "ningún tipo de presión" sobre el Alto Tribunal, a diferencia de lo que, a su juicio "hace el Gobierno una y otra vez con las diferentes causas".

Para Hoces, "lo realmente importante" es que el Supremo "dictamine y se resuelta mediante sentencia" que la instrucción "es claramente ilegal" y, por lo tanto, "no puedan votar" los beneficiados por la misma. En esta línea, ha negado que sea inconstitucional que estas personas no puedan votar en las elecciones.

Preguntado por su postura sobre que el PP se arrogue la decisión del Supremo, el también diputado de Vox considera que los 'populares' "podrían haber interpuesto también los recursos correspondientes", como hizo la formación de Santiago Abascal.