Vox reclama al Supremo frenar inscripciones de votantes en el extranjero de la 'ley de nietos' por "daños irreversibles"

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha solicitado al Tribunal Supremo que suspenda de manera cautelar "la tramitación de nuevas altas automáticas" en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) "derivados de expedientes de adquisición nacionalidad española" por la 'ley de nietos' porque considera que provocará "daños irreversibles".

Así lo ha pedido en un escrito, recogido por Europa Press, en el que denuncia que "cada vez que se inscriba en el censo electoral un nuevo elector que no cumple con las exigencias acumulativas" de la llamada 'ley de nietos' "se estará produciendo una situación jurídica que vulnera el derecho de sufragio".

Para Vox, esta vulneración se extiende a "todos y cada uno de los españoles, cuyo voto y sus efectos reales se va a diluir en un posible marasmo de votos formulados por quien carece de derecho a ser inscrito como elector".

Y es que la aplicación de la 'ley de nietos' --una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno en 2022-- ha desbordado ampliamente el ámbito subjetivo previsto por el legislador, según la formación liderada por Santiago Abascal. "Por su propia naturaleza, los daños que se produzcan son irreversibles", indica.

Según explica, una instrucción de la Dirección General "modifica y extiende el contenido" de la norma, "creando un nuevo supuesto para la adquisición de la nacionalidad, modificando la naturaleza jurídica del modo de adquisición, estableciendo una exención a la obligación de renunciar a la nacionalidad anterior".

Una instrucción que, señala el abogado y eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, "probablemente es ilegal" e indica que "esa ilegalidad en modo alguno es inocua desde el punto de vista del derecho de sufragio".

PIDE "CONTROL ADMINISTRATIVO"

"La expansión del concepto de 'exiliado' y la aplicación de la norma a hijos, nietos, bisnietos y tataranietos sin prueba alguna de persecución política no se ha producido mediante reforma legislativa, sino a través de instrucciones administrativas internas que han disuelto hasta hacerla irreconocible, la voluntad del legislador", abunda.

A ojos del partido, esta situación supone "urgencia" y obliga a "la adopción de una medida cautelar precautoria, que podría ser, igualmente, la suspensión, en tanto no se proceda a dictar sentencia, de ningún nuevo elector en el CERA, evitando así la tramitación de nuevas altas automáticas en el CERA derivados de expedientes de adquisición nacionalidad española" por la 'ley de nietos'.

Así, denuncia que "el CERA podría incorporar, para las próximas elecciones generales, un volumen de nuevos electores equivalente a la población censal de varias provincias españolas completas, con un impacto directo y potencialmente decisivo en la asignación de escaños".

Y añade: "Teniendo en cuenta que queda al arbitrio del interesado la circunscripción donde podría ser incorporado, se produce sin duda alguna una gravísima alteración de la configuración del censo electoral".

Por ello, lo que solicita Vox es "el mero control administrativo de las actualizaciones mensuales del censo" y relata que "los riesgos y los daños al interés público en juego son nulos" porque, una vez dictada la resolución, la suspensión "se levantará permitiendo la inscripción en el censo electoral de los solicitantes de conformidad con el fallo".