Vox recomienda a Puente usar "las energías que gasta en avergonzar" a España para arreglar los problemas ferroviarios

La portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha arremetido contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por invitar a Carles Puigdemont a volver a España, recomendándole que emplee "las mismas energías que gasta en avergonzar" a España en arreglar los problemas de la Alta Velocidad.

Puente ha asegurado que, si fuera el líder de Junts, "se plantaba hoy en España y que le detengan", después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de la amnistía a los implicados en el 'procés'.

"Las energías que gasta el ministro en avergonzar a toda una nación bien podría emplearlas en arreglar los problemas de la Alta Velocidad en España", ha indicado Rodríguez de Millán en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.