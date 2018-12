Vox reconoce que PP y Cs les ha ofrecido consejerías y las ha rechazado

Actualizado 27/12/2018 12:45:56 CET

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha asegurado este jueves que PP y Ciudadanos les han ofrecido consejerías en la Junta de Andalucía y las han rechazado por "estar en minoría" en un gobierno en el que consideran que no iban a poder llevar a cabo "la mayoría para adoptar medidas que son necesarias".

"Nos ofrecieron consejerías dentro de ese gobierno y les dijimos que no las íbamos a aceptar porque no íbamos a estar en minoría en un Gobierno donde no íbamos a poder llevar a cabo la mayoría suficiente para adoptar medidas que creemos que son necesarias en Andalucía", ha subrayado Ortega Smith en una entrevista en 'Es Radio', recogida por Europa Press.

Estas declaraciones surgen después de la reunión que mantuvo Ortega Smith con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, para la conformación de la Mesa del Parlamento regional. En este sentido, ha afirmado que la negociación "no fue fácil" porque desde Vox no iban a aceptar "ese desprecio que habían estado ejerciendo desde el mismo día de las elecciones". "Es una cuestión de respeto", ha agregado.

Sobre la candidatura de la diputada de Cs Marta Bosquet a presidir el Parlamento, Ortega Smith ha explicado que exigieron una petición formal a Ciudadanos para que Vox avalara su candidatura aunque ha lamentado que no se haya producido ningún encuentro con la formación 'naranja'.

"Dejamos claro que necesitaban nuestros votos para la presidencia del Parlamento y la propia Marta Bosquet habló con nuestro candidato a la Junta, Francisco Serrano, para pedir su voto. Esta es la realidad, no ha habido ninguna negociación directa con Ciudadanos", ha destacado.

En relación al acuerdo entre PP y Ciudadanos para la formación de Gobierno, Ortega Smith ha criticado algunas de las medidas acordadas entre ambas formaciones porque "son puro maquillaje". "Comenzaremos una negociación sobre cuestiones programáticas y si lo suscriben PP y Ciudadanos se llevará a la práctica", ha sentenciado.