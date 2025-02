Vox recuerda que el ministro Puente avaló el contrato de Jéssica: "Cumplía los requisitos establecidos"

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vox ha esgrimido este viernes una respuesta parlamentaria del Ministerio de Transportes de Óscar Puente en el que se validaba el contrato de Jéssica R., la ex del exministro José Luis Ábalos, en una empresa pública del Departamento, alegando que fue seleccionada "cumpliendo los requisitos establecidos".

Desde la formación de Santiago Abascal recuerdan que, en su declaración ante el juez del 'caso Koldo en el Tribunal Supremo, la amiga de Ábalos reconoció este jueves que estuvo cobrando en dos empresas públicas sin trabajar y que vivió en un apartamento de lujo en la Torre de Madrid sin saber quién le pagaba los 2.700 euros de alquiler.

Pero el pasado otoño el grupo parlamentario de Vox en el Congreso dirigió una pregunta al Gobierno para aclarar ese contrato laboral en la empresa INECO, y la respuesta del Ministerio fue avalarlo. "En lo referente a Ineco, se informa de que la persona aludida asumió las funciones de personal administrativo cumpliendo con los requisitos establecidos", reza la contestación recogida por Europa Press.

Además, el Ministerio remarcó que "no se abonan pagos a personal que no preste servicios al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible" y que no tenía previsto "la realización de una auditoría sobre los pagos realizados".