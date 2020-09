Vox registrará este martes su moción de censura contra Pedro Sánchez

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox registrará este martes en el Congreso la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defenderá en la tribuna el diputado y candidato de Vox a la Generalitat, Ignacio Garriga.

Así lo ha anunciado este domingo el presidente del partido, Santiago Abascal, que ha incidido que "salvo novedad de última hora o que alguien proponga otro candidato" será él mismo el candidato propuesto a la Presidencia del Gobierno.

"Es la moción más justificada de la democracia española. Nunca un Gobierno lo hizo tan mal, no solo en la gestión de la pandemia sino por la degradación de la economía y la vida institucional", ha defendido en declaraciones a 'El Toro TV recogidas por Europa Press, en las que ha subrayado que Vox no puede asistir "silentes e impávidos" a la "mayor degradación de la vida nacional".

Tras la presentación del escrito motivado a la Mesa del Congreso y la propuesta de un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno requeridos, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, dispone de un plazo que no podrá ser anterior al transcurso de cinco días desde el registro para determinar la votación, fecha y hora de la misma.

El presidente de Vox anunció el pasado mes de julio desde la tribuna del hemiciclo del Congreso la intención de su formación de lanzar esta moción de censura en un discurso en el que censuró la gestión del Gobierno durante la crisis del coronavirus y alertó de que si Sánchez seguía en el Palacio de la Moncloa en otoño, los españoles serían "de nuevo los campeones de la epidemia y de la ruina".

En esa intervención durante el debate del Fondo de Reconstrucción europeo, el líder de la formación aseguró que al partido no le quedaba "más remedio" que tomar esta medida ante la nefasta gestión del gobierno de coalición, advirtiendo que los españoles "no pueden esperar más" y no entenderían "estrategias y tácticas políticas". "Evitemos lo peor y devolvamos la voz al pueblo español", pidió.

Desde entonces, la formación había mantenido hasta ahora la disposición del líder de Vox a liderarla aunque dejando claro que no tenía porque ser él si se encontraba una persona que generase más consenso y que no estuviese asociada a ningún signo político.

Durante este tiempo, el partido ha mantenido contactos para estudiar esta posibilidad y desde Vox se ha explicado que han encontrado "mucha comprensión" pero "pocas ganas de exponerse en público". "Con este Gobierno, lo peor pasa cada día y cada día es peor que el anterior. Cuanto más esperemos peor será", señaló este mismo martes el portavoz parlamentario de Vox.

Finalmente, será el diputado Ignacio Garriga Vaz de Concicao, que forma parte de la dirección del grupo parlamentario en el Congreso como portavoz adjunto y es el candidato de Vox a las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, quien defienda esta moción en el Congreso.

LEJOS DE LA MAYORÍA NECESARIA

Para que la moción de censura saliera adelante, Vox necesitaría el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, es decir, 176 escaños, una cifra que está lejos de alcanzar debido a la falta de apoyos de las formaciones como el Partido Popular o Ciudadanos, además del 'bloque de la investidura' que permitió a Sánchez llegar a La Moncloa.

Desde el PP se ha denunciado que la moción de censura de Vox sólo "da alas" a Pedro Sánchez porque es imposible que salga adelante ya que necesita mayoría absoluta y, entre otros, el apoyo del "partido de Otegi o el de Torra", en palabras del portavoz en el Senado, Javier Maroto.

Ciudadanos también ha rechazado apoyar esta medida, que considera como "una campaña de marketing puro y duro", y ha denunciado que la misma costará dinero a los españoles, restará credibilidad a España y no servirá para cambiar al Ejecutivo.

Una campaña que "va a costar dinero a todos los españoles, se va a perder más de una semana de trabajo en el Congreso de los Diputados cuando estamos con una crisis económica y social encima de la mesa y, además, le va a costar credibilidad a nivel internacional a nuestro país", aseguró el pasado verano la portavoz de la Ejecutiva nacional del partido, Melisa Rodríguez.