Vox replica a Sánchez que Abascal no amenazó a Broncano: "Santiago sabe lo que es una amenaza, las recibió durante años"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto de precampaña para las elecciones generales, en el auditorio Pedro Díaz, a 7 de noviembre de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). - Rafael Martín - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha contestado este martes al presidente, Pedro Sánchez, que el líder del partido, Santiago Abascal, no amenazó a David Broncano al término de su entrevista en 'La Revuelta', y ha recordado que la banda terrorista ETA "amenazaba y asesinaba periodistas" y el jefe del Ejecutivo "gobierna con sus votos", en alusión al respaldo de EH Bildu.

Sánchez ha recriminado a Abascal su actuación en la entrevista, en particular el fragmento en el que entrevistador y entrevistado se despiden. "Santiago, no te voy a desear suerte", apuntaba Broncano a Abascal, quien replicó: "Pues yo sí porque vas a necesitarla", dijo el líder de Vox que acto seguido aseguró que se trataba de una broma. Para el presidente del Gobierno, "amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia".

A través de 'X', Vox ha replicado al presidente que "Santiago sabe lo que es una amenaza". "Las recibió durante años en el País Vasco, ninguna llevaba detrás un 'es una broma' en un programa de humor", ha agregado, en referencia a las amenazas que Abascal y su familia recibieron por parte de ETA en su juventud.

A renglón seguido, Vox destaca que "a los periodistas los amenazaba y los asesinaba ETA" y Sánchez "gobierna con sus votos", en alusión al apoyo de EH Bildu a su investidura. "No nos va a dar lecciones tú, que además recortas vídeos para fabricar miedo", remata la formación.