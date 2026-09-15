Vox reta al PP a aplicar a los saharauis su plan de endurecer requisitos para la nacionalidad española

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha retado este martes al PP a aplicar sus propias recetas para endurecer los requisitos a la nacionalidad española vetando en el Senado la reciente ley que aprobó el Congreso para los saharauis nacidos bajo soberanía española.

Según ha publicado 'El Mundo', el PP trabaja en una proposición de ley para endurecer los requisitos de acceso a la nacionalidad española que implica un mayor examen de lengua y de valores constitucionales para los que opten a ella y abriría la puerta para retirar la nacionalidad a las personas que, después de conseguirla, cometan delitos graves.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria de Vox ha explicado que su formación cree que es "un poco incongruente" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiera endurecer los requisitos para lograr la nacionalidad española pero en cambio permitió con su abstención que se aprobara la ley que concede la nacionalidad española a los nacidos en el Sáhara antes de 1977. A su juicio, el PP tiene ahora la oportunidad de demostrar su "coherencia" paralizando esta ley en el Senado.

SI ES QUE EL PP LLEGA A LA MONCLOA

"Entonces, a lo mejor, nos podemos empezar a creer lo que vayan a hacer cuando lleguen a La Moncloa, si es que llegan", ha agregado la portavoz parlamentaria de Vox, que ha advertido a los 'populares' sobre "dar por muerto" al Gobierno. "Tenemos un presidente del Gobierno dispuesto a hacer lo posible para mantenerse en el poder", ha añadido.

Vox pidió el lunes actuar en el Senado para frenar la ley que concede la nacionalidad a los saharauis, argumentando que la nacionalidad española "no es una medalla, una indemnización, ni un instrumento de propaganda" y "no se puede repartir como si no existieran consecuencias: hay derechos y deberes hacia la nación".

Los de Santiago Abascal también registraron en el Congreso una proposición de ley que plantea expulsar a los inmigrantes que delincan, retirarles la nacionalidad y la firma de acuerdos bilaterales para que cumplan las penas en las cárceles de sus países de origen.