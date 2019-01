Vox sobrevuela la Convención Nacional, con un PP que se "reafirma" en sus valores de siempre en su 30 cumpleaños

Actualizado 18/01/2019 22:21:43 CET

Rajoy llama al PP a "no asustarse de nada" y "mantener sus posiciones" y advierte contra doctrinarios y sectarios

Casado ve la convención el "primer paso" para volver a Moncloa y evitar otro gobierno de populistas e independentistas

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Reafirmarse" en los principios y valores del Partido Popular coincidiendo con el 30 aniversario de la formación desde la refundación acometida por Manuel Fraga para lanzar al PP que dirige Pablo Casado ante las municipales y autonómicas de mayo. Sin embargo, tanto en las declaraciones ante la prensa como en la sucesión de discursos ante el plenario de la Convención del partido ha habido numerosas alusiones y mensajes velados a Vox.

Centenares de cargos y militantes del PP han sido convocados durante tres días a esta Convención Nacional que se celebra en el Ifema de Madrid bajo el lema 'Concordia y Libertad'. La dirección nacional dice que quiere "abrir" el PP a la sociedad escuchando a expertos y miembros de la sociedad civil para redactar su programa ante los comicios, una cita con las urnas ante la que el partido tiene que definir cómo afrontar el ascenso de Vox que recogen las encuestas.

Ese debate ya se ha vivido estos días previos con declaraciones de 'barones' como Alberto Núñez Feijóo, que sitúa a Vox en la "extrema derecha". Y este viernes sus palabras han sido uno de los discursos principales del cónclave al defender alejar al PP de "las trincheras" y el "fundamentalismo". "No somos un partido vociferante ni que descalifica porque tenemos argumentos", ha proclamado, para añadir que el PP no tiene que "reinventarse".

Poco después se ha pronunciado en la misma línea el expresidente del PP Mariano Rajoy, que ha llamado a su partido a "no asustarse de nada" y a "mantener sus posiciones", al tiempo que ha advertido contra "doctrinarios y sectarios" porque, según ha dicho, no son buenos en política. Y aunque haya gente que "quiera dar lecciones", en alusión a Vox y Cs, ha resaltado que el PP ha estado defendiendo la unidad de España desde el primer momento, como cuando frenó el llamado 'plan Ibarretxe'.

EL MENSAJE DEL PORTAVOZ DE TABARNIA

Pero el ponente que ha sacado con más claridad el problema que afronta el PP ante la irrupción de Vox ha sido el portavoz de la plataforma Tabarnia, Jaume Vives, quien ha recalcado que "mucha gente" está enfadada con el PP en Cataluña y fuera de ella, y ha avisado de que el "daño hecho" no se va a arreglar en un año. "Me piden que os diga que os afiliéis a Vox y que los que no lo hagáis, elijáis buenos compañeros de viaje", ha dicho a los 'populares', con Pablo Casado sentado en primera fila.

Poco después, este mismo portavoz de Tabarnia ha aclarado en su cuenta de Twitter que él no ha pedido a "nadie" que se afilie a Vox. "Les he dicho que cuando en Twitter he preguntado a la gente, ¿qué les digo a los del PP? Algunos han respondido: que se afilien a Vox", ha relatado en la red social.

Desde la dirección nacional del PP se ha quitado hierro a este mensaje y se ha puesto el acento en la "aclaración" que ha lanzado el propio Vives. Además, las mismas fuentes han señalado que esta primera jornada ha servido para visualizar la "unidad" del Partido Popular.

Si hoy los protagonistas han sido Rajoy y Feijóo, se espera que este sábado lo sean el expresidente José María Aznar y el premio Nobel de Literatuta, Mario Vargas Llosa. La sesión de clausura correrá a cargo del líder del partido, Pablo Casado, con un discurso que "va a sorprender", según anticipan fuentes 'populares'.

DISCRETA PRESENCIA DE SANTAMARÍA

Pese a la expectación que había creado la asistencia al cónclave de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, su presencia ha sido al final discreta y limitada a escuchar desde la segunda fila la intervención de Mariano Rajoy, con el que también ha estado este viernes en Sevilla con motivo de la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.

Fuentes del PP han confirmado este viernes por la mañana que también acudirá a la Convención la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal. Apuntaban a que lo haría esta tarde, coincidiendo con la presencia también en el acto del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Sin embargo, Cospedal no ha pasado hoy por la Convención. Fuentes 'populares' señalan que se prevé que acuda al cierre de estas jornadas el domingo, cuando el presidente del PP, Pablo Casado, pronunciará el discurso de clausura.

El PP ha estrenado una versión de su himno coincidiendo con la inauguración de esta convención, que ha sido compuesto por Manuel Pacho, el mismo autor que hace 30 años compuso el original, según han señalado fuentes del partido.