Vox ve "una humillación y una vergüenza" la retirada del techo de gasto y culpa a Gobierno por depender "de un golpista"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox cree que la retirada de la tramitación en el Congreso del techo de gasto es "un humillación y una vergüenza" y descarga toda la responsabilidad de la situación en el Gobierno por "poner el futuro de los españoles en manos de un prófugo de la justicia y un golpista", en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha retirado la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad presupuestaria que iba a votar este jueves en la Cámara Baja, debido a la falta de apoyos para sacarlo adelante y después de fracasar en su intento de atraer a Junts a un acuerdo para que votara a favor de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha valorado la decisión en rueda de prensa y ha lamentado que se trata de "otra humillación y una vergüenza" culpa de un Gobierno que "depende de un golpista que decide el devenir" del país.

"El culpable es el PSOE por elegir de socio a los enemigos de los españoles, aunque ello supusiera comprometer su futuro y el Gobierno decidió poner el futuro de España y los españoles en manos de un prófugo de la justicia del que dependen para hacer cualquier movimiento, siendo rehén de sus imposiciones", ha ahondado la portavoz parlamentaria.

NO ES UNA LEGISLATURA, ES UN CHANTAJE

Requerida por si Vox ve la legislatura "agotada", Rodríguez de Millán ha afirmado que se trata de "la más débil de la historia" y ha recordado que su formación la veía "abocada al fracaso" al necesitar el Gobierno "apoyarse en lo peor" de la Cámara Baja. "Es un chantaje sistemático, no una legislatura", ha resumido la portavoz.

Sin embargo, ha aprovechado para cargar contra el PP, al que considera "dispuesto a salir al rescate" del Gobierno, con acuerdos por ejemplo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o en materia migratoria, y al que acusan de no hacer una oposición contundente al Ejecutivo.

En esta línea, y ante una hipotética moción de censura, Rodríguez de Millán ha descartado la posibilidad de unir sus votos a Junts para desalojar a Pedro Sánchez. "Donde estén los separatistas no va a estar Vox", ha zanjado. Fuentes de la Ejecutiva de Vox insisten en que el PP no tiene una moción de censura sobre la mesa pero, de haberla, recalcan que no la apoyarían por tener que contar necesariamente con los votos de otras formaciones nacionalistas, como el PNV.