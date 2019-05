Vox ve "imposible" apoyar ningún pacto de PP y Cs si previamente no firman un acuerdo con ellos

Publicado 30/05/2019 11:07:14 CET

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en el Congreso, Iván Espinosa, ha asegurado que es "imposible" que su formación apoye un "pacto ajeno" de PP y Ciudadanos en el que no se respeten sus votos y ha avisado de que no habrá "ningún gobierno" de derechas en el que participe Cs apoyado por Vox "si antes no se firma un acuerdo".

"La falta de respeto se ha acabado porque hemos aprendido que no es de fiar Ciudadanos, así que, o bien se sientan con nosotros y firman cara a cara un acuerdo en el que se llegue a un punto intermedio o no habrá ningún gobierno en ningún sitio de España en el que participe Ciudadanos apoyado por Vox", ha destacado Espinosa en una entrevista en RNE.

El diputado de Vox ha insistido en que "en todos aquellos sitios en los que se puede hacer un frente contra la izquierda y contra el separatismo" va a tener que ser pasando con acuerdos con su formación que "contribuirá a un cambio de gobierno si ve respetadas sus ideas en las proporciones en las que han sido votadas por los españoles".

Por eso, Espinosa ha resaltado que Ciudadanos va "por muy mal camino" si cree que Vox "va a tragar y a firmar algo en lo que no ha participado y sin capacidad de mamaportación". "Yo sospecho que no hay ninguna intención de PP y Cs de llegar a un acuerdo con Vox y es legítimo y me parece bien, pero que sepa de antemano que no nos vamos a someter al traga", ha puntualizado.

Además, ha dejado claro que Vox no va a repetir "el esfuerzo de generosidad" que hizo en Andalucía para que se formara un gobierno de derechas en el que la formación de Abascal "no pidió nada a cambio a pesar de haber sido marginado" por Ciudadanos. Según ha indicado Espinosa, aceptaron el pacto con el PP andaluz porque Vox se movía "en un escenario desconocido", pero ahora "hay millones de españoles que han votado a un partido que ha venido a cambiar las cosas".

"Sería un triplete entre Vox, PP y Ciudadanos que es perfectamente legítimo y en donde nosotros nos sentiríamos muy cómodos haciendo oposición. Sin duda hay un enorme consenso socialdemócrata al que nosotros nos oponemos y si llegan a un pacto para gobernar en distintos sitios y se ponen de acuerdo para abstenerse en otros, nosotros pasaremos a ser la auténtica oposición", ha finalizado.