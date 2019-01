Weber defiende la dirección "clara" del PPE y el PP frente a los populismos que "atacan" Europa

Publicado 18/01/2019 20:58:29 CET

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PPE a la Comisión Europea, Manfred Weber, ha asegurado este viernes que España y Europa se encuentran en "una encrucijada", pero ha subrayado -a cuatro meses de las elecciones europeas-- que el PP y el PPE avanzan en una dirección "clara" frente al "egoísmo" de los "populismos" que "atacan" y quieren "destruir" Europa.

En su intervención ante la Convención Nacional del PP que se celebra en Madrid este fin de semana bajo el lema 'España en libertad', Weber ha afirmado que gracias a los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, España es la "historia de un éxito, obra del PP". Al citar a este último, el auditorio se ha puesto en pie y Rajoy les ha saludado visiblemente emocionado.

Weber ha señalado que la Europa que han construido juntos está siendo "atacada" porque "populistas, nacionalistas, egoístas" quieren "destruir el sueño" de Europa. "Tenemos una elección sencilla: egoísmo o cooperación. En España, este viejo fantasma del nacionalismo tiene un nombre: la cuestión catalana", ha dicho, para recalcar que el PP defiende de manera "firme" la unidad de España y el respeto al Estado de Derecho.

EURODIPUTADOS ESPAÑOLES CONTRA PUIGDEMONT

Weber ha elogiado la labor de los eurodiputados españoles -con mención especial a su portavoz, Esteban González Pons-- porque en Bruselas han defendido "la unidad de España con toda su fuerza. De hecho, ha dicho que gracias a su labor el expresidente catalán Carles Puigdemont no ha entrado en el debate del Parlamento Europeo ni ha sido recibido en ningún despacho oficial de la Unión Europea.

Además, ha advertido de que no se puede elegir una "Europa a la carta", ya sea el caso de Reino Unido o de Cataluña. "El mercado interior, Schengen, el euro: todo esto forma parte de la Europa que hemos construido juntos. La elección es clara: quien quiera abandonar España abandonará la Unión Europea", ha señalado.

Weber ha puesto en valor la actuación ante la inmigración y en política económica, así como que la familia del PPE se haya mantenido unida durante las negociaciones del Brexit, incluyendo Gibraltar porque el problema de Gibraltar, ha dicho, es también un problema europeo. "Y nosotros estamos con España", ha proclamado, cosechando un aplauso.

Asimismo, Weber ha asegurado que en España también han visto "los efectos de la debilidad del populismo en el panorama mundial" al afrontar la situación de Venezuela. Según ha dicho, Podemos y los socialistas "no solo no se enfrentarán al dictador Nicolás Maduro, sino que le han dado alas". "Europa debe estar unida y debe ser firme. ¡Yo quiero proteger los valores europeos, no los valores de Maduro! ", ha exclamado.

"ÉXITO" DEL PP EN ANDALUCÍA

Weber ha destacado el "gran éxito político" que ha logrado el PP en Andalucía después de casi 40 años de gobiernos socialista y ha dado la enhorabuena al nuevo presidente, Juanma Moreno. A su entender, es "una derrota" para Pedro Sánchez y un "éxito" para Pablo Casado.

Tras asegurar que Casado está "preparado" para afrontar los retos a los que se enfrente la nueva generación de "fuertes líderes del PP", el candidato del PP a la Presidencia de la Comisión Europea ha dicho que está seguro de que se convertirá en el próximo presidente de España.