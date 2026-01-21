Yolanda Díaz aconseja a la izquierda volcarse en mejoras sociales en vez de explotar el miedo a la ultraderecha

La vicepresidente segunda, Yolanda Díaz, interviene en el Seminario Internacional de Teoría Crítica de los Derechos Humanos, organizado por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla. A 21 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

La ministra de Trabajo subraya que el Ejecutivo debe dar esperanza y potenciar el Estado del Bienestar

SEVILLA/MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha proclamado su defensa del Ejecutivo progresista pero ha avisado que su razón de ser radica en la transformación social y no en frenar a la ultraderecha. También ha apelado a tomar medidas que cambien la vida de la gente y no pensando en elecciones.

Así lo ha trasladado durante una conferencia en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, para resaltar que el Ejecutivo de coalición es un "faro de esperanza" y ha destacado que los avances en el mundo del trabajo son clave, como la reforma laboral o su objetivo de reducir la reducción de jornada.

"En el tiempo que me queda en el Gobierno lo voy a seguir defendiendo, con todos los matices, por supuesto (...) Lo que estamos haciendo es muy importante para la vida de la gente, pero la cuestión no es ser freno a la extrema derecha, es ser el motor de democracia y de bienestar", ha reflexionado Díaz.

Asimismo, ha agregado que la "batalla" que se tiene que dar es transversal y abarca el mundo del trabajo, la salud mental, la transición ecológica y las nuevas tecnologías.

"EN LUGARES COMO ESPAÑA ESTÁ EL JUEGO EL RUMBO DE LA HUMANIDAD"

Mientras, ha desgranado un decálogo de objetivos sustentados en la paz, el desarrollo del feminismo, la lucha contra el racismo y la reformulación del Estado del Bienestar, entre otras materias. "En lugares como España está en juego el rumbo de la humanidad", ha agregado.

Además, ha enfatizado que Sumar, su espacio político, está en el Gobierno para "cambiar la vida de la gente" y para dar esperanza, convencidos de que colectivamente los progresistas son "imbatibles".

"Yo donde esté, en el Gobierno de España, en el colegio de mi hija o en mi despacho de abogadas, desde luego no voy a dejar de rendir, de luchar ni de cambiar la vida de la gente", ha subrayado para desgranar que hay que salir a decirle a la gente que se puede cambiar el rumbo y que esto "va de ganar el país", no de ganar las elecciones".

En este sentido, ha alertado que cuando "uno habla solo de elecciones o hace políticas públicas para ganar las elecciones se va a equivocar siempre", poniendo el acento en que la prioridad radica en las mejoras sociales poniendo énfasis en la cuestión de la vivienda.

Durante su ponencia, la ministra de Trabajo ha remarcado que apelar solamente al miedo a la extrema derecha no es efectivo y que la izquierda debe volcarse en combatir las desigualdades sociales.