Yolanda Díaz asegura que no apoyará a ningún candidato para sucederla: "No voy a hacer jamás lo que han hecho conmigo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado que las razones por las que no repetirá como candidata en las próximas elecciones generales son "políticas" y "personales" y ha asegurado que no respaldará públicamente a ningún candidato para sucederla.

"No voy a hacer jamás lo que han hecho conmigo. Jamás, jamás", ha declarado en una entrevista publicada este domingo por El País, en alusión a la designación pública que en su momento realizó Pablo Iglesias con ella.

Díaz, que hizo pública esta semana su renuncia al liderazgo mediante una carta publicada en sus redes sociales, ha explicado que su decisión obedece a motivos "personales y políticos".

En el plano político, ha señalado que quiere "cuidar el Gobierno de coalición progresista" y que considera que "se abre una época nueva" en la que estará presente "de otra manera, y, por supuesto, dando esperanza a la gente".

HARÁ "LO IMPOSIBLE" PARA QUE NO GOBIERNE LA EXTREMA DERECHA

Sobre la posibilidad de que la derecha y la extrema derecha lleguen al poder, ha afirmado que "esté donde esté" hará "lo imposible para que esto no pase, para que no gobiernen".

"No quiero pensar un país en el que Abascal dirija la política sanitaria, educativa o de trabajo. Sé muy bien lo que nos estamos jugando. De lo que de mí dependa, esté donde esté, en mi despacho profesional, en mi casa o donde esté, voy a hacer lo imposible", ha expresado Díaz.

Respecto a la propuesta del diputado de ERC Gabriel Rufián de articular un nuevo espacio político de izquierda, Díaz ha afirmado que "todo el aire fresco que sirva para movilizar el país, bienvenido sea". No obstante, ha declinado pronunciarse sobre un eventual liderazgo de Rufián en ese proyecto.

Además, ha señalado que tiene una "opinión magnífica" del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, pero también ha declinado referirse a él como un posible candidato para el liderazgo del proyecto.

En relación a Junts, Díaz ha criticado que "Junts tiene un proyecto que no solo es racista, es que es clasista", ha sostenido al tiempo que ha acusado a la formación de ejercer "el bloqueo permanente". Pese a ello, ha garantizado que el Gobierno agotará la legislatura y "seguirá ganando derechos".

Sobre su posición en el Ejecutivo, ha asegurado que "es la vicepresidenta" y que "sin lugar a dudas" continuará como interlocutora desde su espacio y preguntada por su relación con el presidente del Gobierno Díaz ha reconocido que el Ejecutivo de coalición "estuvo en bastantes ocasiones a punto de romperse", aunque ha destacado que siempre tuvo "una relación muy afectuosa" con Sánchez.

Además, ha detallado que el mantuvieron "una larga conversación" tras su anuncio y que recibió "cariño y reconocimiento" por parte del presidente.