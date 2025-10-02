Yolanda Díaz censura que Ayuso se burle de la flotilla y pide a Feijóo que ponga cordura: "Ni siquiera tienen corazón"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presenta el Plan Estratégico 2025-2027, en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a 2 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

Tacha de "vergüenza las palabras de la presidenta autonómica y arremete también contra Ester Muñoz

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha tildado de "auténtica vergüenza" las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la flotilla rumbo a Gaza interceptada por Israel y ha recriminado a la cúpula del PP que "ni siquiera tienen corazón" ante lo que está padeciendo el pueblo palestino.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ponga un poco de cabeza en su vida" dentro de su formación tras el "vodevil" y "bochorno" que supone, a su juicio, la postura de la mandataria autonómica.

De esta forma la también ministra de Trabajo ha censurado la intervención de Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid, quien ha tachado la flotilla de "asamblea de facultad flotante" y ha afirmado que si creyeran que Israel es un "Estado genocida" no habría "aparecido por ahí ni locos".

En un tono muy duro Díaz ha reprochado que ni siquiera ante la situación que atraviesa Gaza el PP es "capaz de comportarse" ni tener un "poco de dignidad", pues opta por arremeter contra un movimiento legítimo de la sociedad civil que busca llevar ayuda al pueblo palestino que sufre un genocidio.

NI EN ESTOS MOMENTOS EL PP ES CAPAZ DE ESTAR A LA ALTURA

"Estamos viendo un auténtico esperpento, una falta de respeto también a los votantes del PP que quieren, que desean de una vez por todas, que en algo el PP se ponga del lado de la gente de nuestro país, que se está movilizando (por Gaza)", ha apostillado para criticar que los populares, en vez de apoyar a sus compatriotas retenidos por Israel, opta por no respetarles a ellos ni a las instituciones españolas.

"El PP ni siquiera en los momentos más graves de la historia reciente en el mundo es capaz de estar a la altura. Es que ni siquiera tienen corazón... Estamos, sí, ante un genocidio, están matando (Israel) niños palestinos, están vulnerando la legalidad internacional (...) Ni siquiera ante esta situación es capaz de comportarse el PP", ha exclamado Díaz.

Al hilo, ha proclamado que lo que espera la ciudadanía de Feijóo es que "condene el genocidio y la barbarie, el asesinato que diariamente están propiciando al pueblo palestino", y "dejar de jugar con la cosa política por una vez en su vida".

CARGA CONTRA ESTER MUÑOZ: SE DESCALIFICA POR SÍ SOLA

También ha censurado las palabras de la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, que este miércoles se preguntó, en alusión a Sumar, si hay ministros que quieren que sigan los asesinatos y que, para Díaz, se descalifican por sí solas.

"¿Es serio que se puedan hacer estas afirmaciones y no pase nada? ¿Es que se dan cuenta del salto cualitativo en el destrozo de todas las instituciones y las normas democráticas que se están dando por parte del PP? Es como si yo hago una afirmación y digo que Feijóo quiere que se asesinen niños palestinos. ¿Pero esto es serio? ¿Hay alguien en el PP que pueda poner un poquito de sentido común?", se ha cuestionado Díaz para asegurar que en política "no vale todo".

Cuestionada sobre cómo se tiene que actuar ante la situación de los activistas de la flotilla detenidos por Israel, Díaz ha afirmado que lo primero es dar protección a todos ellos a lo que debe seguir una "condena mayúscula" de este asalto por parte del "régimen de Netanyahu".

Luego, ha demandado que la Unión Europa tiene que romper todas las relaciones con Israel, empezando por suprimir el acuerdo comercial con el país hebreo y establecer fuertes sanciones, como se hizo con Rusia tras la invasión a Ucrania. "¿Hay ciudadanos y ciudadanas víctimas en las guerras que son de primera y de segunda? No", ha zanjado para afear que en la comunidad internacional hay cierta "hipocresía".

Aparte, ha reivindicado que la posición del Gobierno ante Israel es un referente mundial pero opina que se tienen que dar más pasos contra Netanyahu. Y ante las críticas del PP de división en el Gobierno sobre la cuestión de Gaza, Díaz ha replicado que la postura del Ejecutivo es unánime de apoyo al pueblo palestino.