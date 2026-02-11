Yolanda Díaz denuncia la "brutalidad descarnada" del PP en el Congreso y le acusa de "defender el odio en las calles"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inaugura las Jornadas 'Democracia: Heridas y Esperanza' en el Instituto Cervantes - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha denunciado la "brutalidad descarnada" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, advirtiendo de que el líder 'popular' "defiende el odio en las calles" al "jactarse" de que el presidente Pedro Sánchez no pueda caminar libremente por la vía pública.

Durante su intervención en el acto 'Democracia: heridas y esperanza', en la sede del Instituto Cervantes, Yolanda Díaz ha señalado a la oposición tras la última sesión de control en el Congreso, calificando como "brutalidad descarnada" el comportamiento del Partido Popular. Para Díaz, la formación de Feijóo ha abandonado "las formas" institucionales para mimetizarse con la extrema derecha, de la que ha dicho que ya forma parte.

"Las formas, yo que vengo del derecho y me apasiona el derecho, son absolutamente claves en la vida como seres humanos, pero lo son en la vida pública y en la vida institucional. Las formas son el canal por el que transcurren los procesos democráticos", ha declarado la vicepresidenta.

La dirigente de Sumar ha señalado directamente al líder del PP por "festejar" y "defender el odio" en las calles, acusándolo de teorizar y alentar elementos de violencia al jactarse de que Sánchez sufra acoso en espacios públicos. "Yo creo que es verdad que no insultar, no agredir, no decir cosas gruesas, no está de moda", ha recalcado.

ADVIERTE DEL ODIO DE LA ULTRADERECHA

Díaz ha enmarcado este "ataque a la democracia" en una estrategia internacional con figuras como el presidente estadounidense Donald Trump, el argentino Javier Milei o el húngaro Viktor Orbán. Según la vicepresidenta, esta corriente no ofrece "rebeldía", sino una propuesta política basada en la "frustración" y el retorno al "neoliberalismo más salvaje".

Además, ha advertido que el objetivo de estas fuerzas es utilizar el odio como "nutriente" para dividir centros de trabajo y entornos educativos, impulsando una desregulación que busca "robar los derechos laborales" conquistados por la ciudadanía bajo la apariencia de simplificación administrativa.

En su discurso contra la ultraderecha, la vicepresidenta ha desmontado el "mito" de que esta corriente sea una "ola imparable", recordando que en España ya fueron derrotados en las urnas el 23 de julio de 2023.

LLAMA A LAS FUERZAS PROGRESISTAS A "RECOSER LA SOCIEDAD"

Díaz ha insistido en que frente a la "violencia ilegítima del poder" que representa Trump y sus réplicas europeas, la izquierda debe abandonar la actitud reactiva para pasar a la "ofensiva" defendiendo un proyecto democrático. Así, ha hecho un llamamiento a las fuerzas progresistas para "recoser la sociedad" y combatir el machismo de la extrema derecha, el cual, según sus palabras, está desencadenando un escoramiento de las mujeres jóvenes hacia posiciones de izquierda como respuesta a los agravios sufridos.

Finalmente, la líder de Sumar ha definido la situación actual como de "excepcionalidad democrática", denunciando que el PP y sus aliados buscan la "neutralización de la gente progresista". En ese sentido, ha alertado sobre el riesgo de la "exclusión por arriba" de los ultraricos que se "desentienden de la democracia" y la "exclusión por abajo" de quienes dejan de creer en las instituciones.

Díaz ha concluido afirmando que la única vía para "ganar el país" frente al odio es la movilización ciudadana y la "democracia económica", exigiendo que la soberanía llegue también a los impuestos y a las empresas para evitar que se conviertan en espacios autoritarios de poder.