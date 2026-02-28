Yolanda Díaz dice que Trump y Netanyahu son "una amenaza" para el planeta porque la "impunidad" es su "única norma"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha señalado este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, como una "amenaza para la seguridad de todo el planeta" porque tienen "la impunidad como única norma".

Díaz ha utilizado su cuenta de la red social Bluesky para reaccionar tras los ataques conjuntos lanzados por Estados Unidos e Israel a primera hora de este sábado contra Irán.

"La destrucción del derecho internacional nos lleva a un mundo de agresiones continuas, con la impunidad como única norma. Trump y Netanyahu son una amenaza para la seguridad de todo el planeta", ha resumido Díaz en una mensaje recogido por Europa Press.