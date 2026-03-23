Yolanda Díaz dice que ha vivido batallas en las que "el Gobierno casi cae desplomado" y quita hierro a la del viernes

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tratado hoy de restar importancia a la discusión que tuvieron el pasado viernes los dos partidos del Ejecutivo sobre el decreto de vivienda, que retrasó dos horas el inicio del Consejo de Ministros y ha advertido de que ella ha vivido "batallas en las que el Gobierno casi cae desplomado".

Así se ha pronunciado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha rechazado que esta discusión no ha sido de las más gordas.

Sumar quería que se prorrogaran los contratos de alquiler que vencen este año y esta medida se incluyera con las que aprobó el viernes en el Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a la inflación derivada de la guerra en el Golfo Pérsico y el cierre del Estrecho de Ormuz por donde circula el 20 por ciento del petróleo mundial.

Al ser preguntada si esta discusión, que retrasó el inicio del Consejo de Ministros (ya que los miembros de Sumar no querían entrar sin llegar antes a un acuerdo sobre la vivienda), ha sido la más gorda que han tenido el PSOE y Sumar, Yolanda Díaz ha negado la mayor y ha espetado: "No es verdad".

"Me va a permitir que le diga que desde el 13 de enero del año 20 esta batalla fue un poco pequeña, lo digo porque he vivido algunas en las que el Gobierno de España casi cae desplomado", ha exclamado la vicepresidenta segunda.

La también titular de Trabajo ha insistido en que hay una "discrepancia manifiesta en cómo resolver el problema de vivienda" que se viene arrastrando desde hace tiempo.

En este sentido, ha precisado que los dos partidos del Gobierno comparten el diagnóstico sobre cuál es el principal problema de este país pero no están de acuerdo en cómo abordarlo. En su opinión, el PSOE sigue anclado en soluciones de los años 90, con desgravaciones fiscales, mientras que Sumar insiste en la intervención del mercado.

No obstante, ha insistido en que "no fue tan grave la cosa, ni mucho menos" en lo que se refiere a la discusión que mantuvieron el pasado viernes. Además, ha presumido de que las medidas que se aprobaron para prorrogar los contratos de la vivienda "están en vigor".

Dicho esto, ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad" desde el Gobierno, asegurando que éste va a hacer lo que tenga que hacer para proteger a los ciudadanos.

CAMPAÑA DE PRESIÓN PARA APROBAR EL DECRETO DE VIVIENDA

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, también se ha pronunciado sobre el decreto de vivienda aprobado el viernes y ha hecho un llamamiento a que se haga la "mayor campaña de presión" para que el Congreso vote a favor.

El ministro de Sumar, se ha pronunciado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde ha advertido que con dicha influencia la gente sabrá quien está del lado de la ciudadanía y quien está del lado "de una clase rentista que se está forrando" con su voto en contra de que los contratos de alquiler se prorroguen dos años más.

RECHAZA EL VASALLAJE A TRUMP Y DICE QUE NO HAY "DIRIGENCIA" EN LA UE

La vicepresidenta segunda también ha precisado que esta guerra "no sale gratis" y que la "locura de Trump" tiene consecuencias económicas y sociales "brutales".

En este contexto, ha advertido de que la UE "no hace los deberes" y ha cargado contra la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, por cuestionar la legalidad internacional en unas declaraciones recientes. De ella ha dicho que su imagen en la reunión que mantuvo con Donald Trump es de "vasallaje" y un "bochorno para todas las mujeres del mundo".

En su opinión, no es que Europa no esté unida, es que "no hay dirigencia. No hay liderazgo", ni tampoco "audacia". Considera, a este respecto que, la UE va a ser juzgada por lo que está psando en el mundo y va a "correr gravísimos riesgos".

Ha recordado que Europa nació como un proyecto de paz y para generar bienestar social. Sin embargo cree que "esa Europa no es la que representa hoy la presidenta de la comisión, a mi entero juicio, en absoluto". Por ello, cree que es "impropio de la presidenta de la Comisión" mantener la posición que defendió, aunque ésta se retractó con posterioridad.

BIENVENIDA LA PROPUESTA DE RUFIÁN

En cuanto a la propuesta del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, de que las izquierdas vayan juntas a las elecciones, Yolanda Díaz ha dicho que son "bienvenidos todos los movimientos que sirvan para dos cosas: cambiar el estado de ánimo de la gente progresista de nuestro país, y segundo, seguir ganando derechos en España".

En su opinión, la apuesta por parar a la derecha y la extrema derecha en España "ya no moviliza a nadie" por lo que es necesario un proyecto que ilusione y contribuya a "cambiar el estado de ánimo y ganar derechos". "Todo lo que sirva para esto, desde luego, a mí no me van a hacer más que dar alegría", ha remachado.

En cuanto al por qué ha anunciado que ella no se presentará para las próximas elecciones, ha señalado que ella "nunca" quiso liderar y ha afirmado que 23 de julio de 2023 "no quería ser candidata a nada, como muchas otras ocasiones" y tenía decidido desde "hace ya muchísimo tiempo" el paso que ha dado ahora.