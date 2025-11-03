Yolanda Díaz, tras la dimisión de Mazón: "las 229 víctimas no merecían está comparecencia"

Europa Press Nacional
Actualizado: lunes, 3 noviembre 2025 10:35

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha criticado el tono de la comparecencia institucional del hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, en el que ha anunciado su dimisión.

"Las 229 víctimas y sus familiares no merecían esta comparecencia", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'Bluesky'.

También ha proclamado que las victimas "no merecían este 'president' y no merecen a un Feijóo que ha sido incapaz de liderar cuando más lo necesitaban", ha concluido.

