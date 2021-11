Yolanda Díaz expresa su ilusión por el acto de Valencia, aunque dice que no supuso lanzar un proyecto político

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha manifestado tras el acto con otras dirigentes a la izquierda del PSOE, que "hacía mucho tiempo que no sentía tanta ilusión y esperanza", pero ha dejado claro que no supone lanzar un proyecto político y que ahora está volcada en su labor de gobierno.

Además, ha señalado que el líder del PP, Pablo Casado, está "muy despistado" al tildar de "aquelarre radical" el evento que compartió con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, y la líder de Más Madrid, Mónica García.

Y es que para Díaz el presidente del principal partido de la oposición vuelve a mostrar que "no entiende" lo que pasa en España y le ha replicado que prescindir del "talento" de mujeres "no es que sea un error", sino que "no van a dar un paso atrás".

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras participar en unas jornadas sobre economía circular que organiza 'eldiario.es' en referencia a la repercusión que tuvo el acto de Valencia y sus implicaciones políticas en el arco de la izquierda.

PROYECTAR UNA FORMA DIFERENTE DE ESTAR EN LA POLÍTICA

La también ministra de Trabajo ha explicado que simplemente un "grupo de mujeres" que tienen "tareas públicas" trataron de proyectar una manera "diferente de ser y estar en política".

Aunque ha admitido que el acto ha generado "esperanzas" y ha "esbozado" un proyecto de país distinto, Díaz ha rebajado sacar conclusiones en el plano de alianzas electorales dado que no se trató de lanzar ningún proyecto político.

De hecho, ha enfatizado que está volcada en la gestión dentro del Ministerio de Trabajo para acometer la reforma y transformación del marco legislativo del mercado de trabajo, pues su objetivo es acabar con la precariedad y la desigualdad.

"NO ME VOY A DISTRAER"

"Y no me voy a distraer", ha apostillado a continuación para recalcar que "nada le apasiona más" que defender los derechos de los trabajadores. En consecuencia, no está en ninguna otra tarea y ha dicho que si estuviera en otras cosas ella misma lo comunicaría.

Eso sí, ha destacado que ha sentido "ilusión y esperanza" con un evento positivo que tiene la mano al país y ha augurado habrá "seguro" más actos de esta índole, pero que no implican el lanzamiento de una plataforma electoral.

Preguntada sobre las encuestas que detectan un aumento de apoyo hacia su figura, la vicepresidenta ha respondido que es una 'rara avis' y que le interesa de estos sondeos la "brecha" y "desafección" de los ciudadanos con la clase política, algo que se debe corregir.

Pero ha afirmado que los indicadores políticos o electorales "no le interesan nada" porque no hay comicios y los sondeos son "fotos del momento".

Finalmente y sobre las declaraciones del líder del PP, ha insistido en que Casado está "fuera de lo que viene siendo España" y eso es un "problema". Por tanto, debe ser él quien dé explicaciones de por qué calificó el acto como "aquelarre".



