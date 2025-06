Yolanda Díaz hace un llamamiento a "salir a defender la democracia" tras cuestionar el PP la limpieza de las elecciones

Reta a Feijóo a presentar una moción de censura si de verdad cree que se pudieron amañar las elecciones del 23 de julio

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a salir a la calle para "defender la democracia", después de que varios dirigentes del PP, entre ellos Alberto Núñez Feijóo o José María Aznar, hayan puesto en duda la limpieza de las elecciones tras conocerse un presunto amaño de las primarias del PSOE.

"Hago un llamamiento a todos los demócratas de nuestro país. Salgamos a defender la democracia. Basta ya. No vale todo en política. No vale todo", ha reclamado Díaz en una entrevista en 'Mañaneros 360' de TVE, que ha recogido Europa Press, calificando como "un delirio" el cuestionamiento que han hecho miembros del PP de los comicios del 23 de julio de 2023.

Díaz ha insistido en que "no vale todo en democracia" y ha cargado contra el presidente del PP por hacer "seguidismo" de quien de verdad "manda en el Partido Popular, el señor Aznar". Además, ha advertido a Feijóo de que con "esta estrategia" desde "la extrema derecha" no llegará a la Moncloa "jamás".

Al hilo, ha preguntado al líder del PP si cuestionando las elecciones quiere decirle a los españoles que "todo su relato desde el día 23 de julio no es real, que no ha ganado las elecciones", a la vez que ha recordado que no se está investigando que el ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán y el exasesor de Transportes Koldo García efectivamente amañaran las primarias del PSOE introduciendo presuntamente dos votos en una urna.

"En la causa judicial (del 'caso Koldo') no se está investigando el hackeo de unas primarias, ni se afirma nada de lo que dice el señor Feijóo. Este dirigente político está mintiendo a los españoles. Yo ya sé que el señor Feijóo hace de la mentira el arte político, no sabe hacer otra cosa en su vida", ha proseguido Díaz.

En este punto, ha retado al líder de la oposición a presentar una moción de censura si de verdad sostiene que se han podido amañar las elecciones en nuestro país. "Presente usted, señor Feijóo, una moción de censura, abra el debate a los españoles y veremos cuál es el debate democrático", ha zanjado.

Las declaraciones de Díaz tienen lugar después de que este domingo Aznar afirmase en una entrevista al diario 'El Mundo' que si "uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales?".

A las afirmaciones del exlíder 'popular' se ha sumado este lunes Feijóo, recalcando que ha quedado "acreditado" que al jefe del Ejecutivo le "gusta el fraude" e insinuando que el sistema electoral "puede tener algunas lagunas" y que, por tanto, "utilizado de forma torticera, ese sistema no está completamente blindado".

También ha reflejado sus dudas sobre la limpieza de las elecciones el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, asegurando que "no es demasiado edificante" la información que señala un presunto amaño de las primarias y del PSOE y expresando que comprende a quien está "con la mosca detrás de la oreja".