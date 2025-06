Reclama a su socio medidas contra las empresas que paguen mordidas en la comisión de seguimiento de la coalición, que será en próximos días

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha avanzado que concretarán durante esta semana la reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno, que se celebrará en próximos días, y reclamarán a su socio que demuestre "buena voluntad", ante el caso Santos Cerdán, de aprobar de inmediato una agencia estatal anticorrupción y vetar de los concursos públicos a empresas condenadas por pagar mordidas a políticos.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa ha lamentado que tras un año de la irrupción de la trama Koldo el PSOE aún no haya adoptado medidas valientes en materia de corrupción, para advertir que Sumar no va a permitir que se demore más esa respuesta.

"No vamos a esperar otro año más a que se tomen medidas de una manera muy clara (...) El PSOE tiene que empezar a dar muestras de ambición en la lucha contra la corrupción y queremos plantearle que esta semana tiene que dar muestras de que está por lo menos apoyará dos dentro de un gran un paquete que tiene que ser más grande que le exigimos que se comprometa", ha agregado.

De esta forma, ha demandado a los socialistas se comprometan a "desbloquear" ya en el Congreso su proposición de ley para crear una Agencia española de prevención de la corrupción, unido a un "aumento de penas" para las empresas que corrompen "aumentando su exclusión" de las licitaciones de contratos públicos.

QUE LA JUSTICIA ACTÚE ANTE KOLDO Y ÁBALOS

Respecto a la comparecencia ante el Tribunal Supremo del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García precisamente por este caso, el portavoz de Sumar ha señalado simplemente que confía en que la Justicia haga su trabajo, prosiga su investigación y se diriman responsabilidades.

Es más, ha recordado que Sumar ya ha exigido al PSOE que sea "contundente internamente" y que demuestre la capacidad de "extirpar" prácticas ilegales en sus filas que presuntamente incurrieron estos dirigentes muy importantes dentro del partido.

Urtasun, cuestionado sobre si es posible que continúe el Gobierno si hay más cargos socialistas implicados en la trama Koldo, ha manifestado que para el "reseteo" de la legislatura y para restituir la confianza quebrada con el PSOE es "indispensable" que los socio adopte medidas firmes de regeneración democrática.

LA IMAGEN DE LA UCO EN FERRAZ "NO ES BONITA"

Eso sí, ha avisado que si salieran indicios de presunta financiación ilegal del PSOE estaríamos en una "pantalla muy distinta" y ha admitido que la imagen de la Unidad Central Operativa entrando en la sede del partido en la calle Ferraz "no es bonita".

Por ello, ha argumentado que Sumar no trabaja con líneas rojas en las negociaciones y que no están dispuestos a dejar que gobierne el PP, al que ha calificado como el "partido de la Gürtel", con la extrema derecha. No obstante, ha dejado claro que la legislatura será "inviable" si no se toman en serio la "institucionalización" de la lucha contra la corrupción.

"Tiene que demostrar voluntad de que deben hacerse ya (sus propuestas), ha reafirmado el portavoz de Sumar, que ya viene solicitando desde que estallara la crisis del caso Cerdán por actuaciones como la limitación de los aforamientos.

DÍAZ: "EL GOBIERNO VA A CONTINUAR PESE A LA BRONCA POLÍTICA"

Por su parte y en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, Díaz, ha reclamado también medidas de regeneración democrática y que ella "no quiere que gobierne la extrema derecha" aunque piensa que otros sí lo desean, sin citar quién o qué formaciones.

"Vamos a continuar gobernando a pesar de la bronca política que hay y cambiando la vida de la gente. Y los que quieren que gobierne la extrema derecha, pues que lo digan claramente", ha enfatizado para tachar de "golfos" a los implicados en el caso Koldo.